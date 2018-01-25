МВД пообещало жестко пресекать нарушения на митингах перед выборами
Нарушения закона на массовых акциях и митингах в преддверии президентских выборов в России будут жестко пресекаться. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой, передает «Интерфакс».
По его словам, МВД «двумя руками» за предоставленное Конституцией и федеральными законами право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций. Однако надо жестко подходить и пресекать нарушения этих законов, добавил он. «Интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание», - сказал Горовой. МВД должно, не участвуя в политических вопросах, принимать меры к нарушителям закона, отметил он: «К этому надо спокойно относиться, что квазиполитики были, есть и будут».
Политик Алексей Навальный неоднократно объявлял о намерении провести 28 января по всей России акции «Забастовка избирателей». Уведомления его сторонники обещали подать примерно в 100 городах. Цель акции - бойкот предстоящих президентских выборов. Пока мэрия Москвы не согласовала заявку. На выбор предложили три места: Сокольники, Марьино или у м. «Щукинская». Однако сторонники Навального собирались провести марш в центре Москвы - по Тверской улице.
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