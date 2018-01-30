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Белый дом провел для конгресса секретный брифинг о санкциях против России

Администрация президента США в понедельник провела для конгресса засекреченный брифинг, посвященный санкциям против России по закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS). О брифинге сообщил член комитета по иностранным делам сената США, демократ Бен Кардин. Его заявление опубликовано на сайте сената.

Кардин напомнил, что согласно закону США с 29 января могут начать вводить санкции против компаний и физлиц из любой страны за значительные сделки с предприятиями российского оборонного сектора.

«Администрация сегодня провела засекреченный брифинг, посвященный предпринимаемым сейчас дипломатическим усилиям, и я ценю сотрудничество администрации с конгрессом по этому вопросу", – заявил Кардин, отметив, что не собирается говорить о «засекреченном содержании обсуждений».

«США должны быть готовы ввести эти санкции в случае явного нарушения закона. Администрация не должна прекращать эти усилия, и я ожидаю частого и регулярного диалога по этому вопросу», – подчеркнул сенатор.

Закон CAATS, подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе, также предусматривает подготовку так называемого кремлевского доклада – списка близких к руководству России чиновников и бизнесменов. Минфин должен был передать его конгрессу к 29 января. В понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что администрация ожидает публикации этого доклада.