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Полицейские задержали в аэропорту «Шереметьево» пресс-секретаря Навального

Сотрудники полиции задержали в аэропорту «Шереметьево» пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш и ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова.

По его словам, задержанных привезли в ОВД по Даниловскому району. Ярмыш и Шаведдинова подозревают в совершении призывов к несогласованной акции (ст. 20.2 КоАП России). Заседание суда по делу может состояться сегодня или завтра.

В свою очередь Ярмыш написала в Twitter, что в аэропорту сотрудники полиции досмотрели их, задержали и забрали паспорта.

Накануне Перовский суд Москвы признал виновным в повторном нарушении правил проведения митинга соратника Навального - Николая Ляскина. Суд назначил ему 15 суток административного ареста. Помимо Ляскина 15 суток административного ареста также получил координатор московского штаба оппозиционера Сергей Бойко.

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