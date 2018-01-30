Рогозин назвал сумму ущерба оборонного сектора от санкций

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Германия оценила взаимные убытки России и ЕС от экономических санкций

Руководитель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле считает, что взаимные убытки от экономических антироссийских санкций, введенных ЕС, с 2014 г. уже превысили 100 млрд евро. По его мнению, это слишком высокая цена за конфликт.

«По данным исследования Кильского университета, убытки от взаимных санкций, введенных в 2014 г., превышают 100 млрд евро. Около 60% потерь приходится на Россию, около 40% – на экономику ЕС», – сказал Бюхеле.

Существующий конфликт можно разрешить только путем дипломатии, передает его слова интернет-портал finanzen. Немецкий бизнес, работающий в России, ожидает деэскалации политического конфликта.

Накануне американский минфин обнародовал часть так называемого кремлевского доклада. Документ представляет собой список российских чиновников и предпринимателей, которых власти США считают приближенными к правительству России, президенту Владимиру Путину. В перечне перечислены фамилии более 200 россиян. На данный момент включение в этот список не несет каких-либо ограничений.

Бюхеле считает, что администрация США не планирует в ближайшее время объявлять о новых санкциях в отношении России. По его словам, это положительный сигнал. «Это оставляет надежду, что ЕС и США примирятся в вопросе о санкциях и что решение нынешней ситуации можно найти с помощью дипломатических предложений», – сказал он.

Основанный в 1952 г. Восточный комитет германской экономики объединяет ряд предпринимательских союзов Германии.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»