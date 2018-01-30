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Министр энергетики Новак напомнил о вреде санкций для США

Санкции США против России ограничивают конкуренцию и не приносят пользы ни самим США, ни мировому энергетическому рынку, передал сегодня через представителя министр энергетики России Александр Новак.

«Мы настроены на то, чтобы не возникало подобных проблем, подрывающих саму основу международного сотрудничества. По сути, все санкции, помимо политических мотивов, нацелены на то, чтобы создать препятствия для бизнеса, а значит - ограничивают свободную конкуренцию на рынке. Уверен, что это не на пользу ни американским компаниям, ни в целом мировой экономике, потому что наши державы являются крупнейшими в области энергетики. Совместными усилиями мы могли бы сделать гораздо больше для отрасли», - сказал он.

В минувшую пятницу OFAC (структура американского минфина, отвечающая за санкции) опубликовала санкционный список, в который вошли замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента ведомства Евгений Грабчак, глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка. Из энергокомпаний в список попали ООО «ВО Технопромэкспорт», «Силовые машины» и дочерние компании «Сургутнефтегаза».

В понедельник минфин США раскрыл «кремлевский список», куда вошли крупные бизнесмены, чиновники и главы госкомпаний и банков, близкие к руководству России. В него попал и сам Новак. Этот список не предполагает подпадания фигурантов под санкции. Во вторник в ходе слушаний в банковском комитете сената министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что в конечном итоге этот документ приведет к новым реальным санкциям.