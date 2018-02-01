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Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»

Помощник министра финансов США по связям с общественностью Тони Сэйег объяснил, почему списки фамилий из «кремлевского доклада» похожи на «копипаст» из открытых источников.

30 января американский минфин внес 210 россиян в так называемый «кремлевский доклад». В списке перечислены российские чиновники и бизнесмены, близкие к руководству страны: 114 чиновников и 96 «олигархов» (по оценке Forbes, состояние каждого превышает $1 млрд).

Доклад был неправильно понят, передает заявление Сэйега Bloomberg. По его словам, ставшая доступной СМИ незасекреченная часть доклада действительно подготовлена на основании общедоступных материалов, в том числе официальных сайтов российских госорганов, документов правительства и информации из СМИ. Однако секретная часть доклада подготовлена на основании информации, полученной с помощью секретных источников.

Как пояснил Сэйег, часть доклада засекречена для того, чтобы «предотвратить потенциальное бегство перечисленных лиц», а также «не допустить раскрытия чувствительной информации».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»