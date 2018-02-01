Россия разместит военные самолеты на оспариваемом Японией острове
Правительство разрешило Минобороны использовать для базирования военных самолетов аэродром, расположенный на курильском острове Итуруп. Распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Копия документа опубликована на официальном сайте правовой информации.
«Раздел "Сахалинская область" перечня аэродромов совместного базирования... дополнить позицией следующего содержания: "Итуруп - гражданский - Минобороны России"», - говорится в тексте документа.
В 2016 г. на островах Итуруп и Кунашир Минобороны разместило береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». За год до этого там установили ЗРК «Тор-М2У» для несения боевого дежурства. В ноябре 2017 г. российские власти решили создать на Курильских островах военно-морскую базу. Речь идет о базировании на острове Матуа.