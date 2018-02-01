Политика

Новости

Донской выразил надежду на продолжение работы в новом правительстве

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской рассчитывает продолжить работу в составе следующего правительства.

«Здесь [в Минприроды] есть такой задел на будущее! Очень надеюсь, что буду в команде и много что буду продолжать делать», – сказал Донской журналистам на пресс-конференции (цитаты по «Интерфаксу»).

«Это и вопрос отходов, это и модернизация производства, надо продолжать работать и с Байкалом, и с Волгой. Реально есть, чем заняться, и хотелось бы продолжить над этим работать», – поделился Донской.

«В любом случае, заниматься этой темой буду 100%», – заключил он.

Новый состав правительства будет сформирован будущим президентом России после выборов главы государства 18 марта.