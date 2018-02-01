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Суд оправдал экс-губернатора Белых по одному из эпизодов получения взятки

Пресненский районный суд Москвы оправдал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по одному из эпизодов получения взятки. Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на сумму 48,5 млн руб.

«Суд постановил признать Белых виновным по ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере") и назначить ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 48 млн 21 000 руб.», - огласила приговор судья.

Суд признал Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере. В 2014 г., по мнению следствия, будучи губернатором, Белых получил взятку от владельца Нововятского лыжного комбината (НЛК) и УК «Лесхоз» Юрия Судгаймера, пояснила судья Татьяна Васюченко. Белых во время встречи с Судгаймером сообщил ему, что для проведения избирательной кампании необходимы 200 000 евро. Предприниматель согласился предоставить деньги, так как у НЛК были проблемы с налоговой. На встрече Белых пообещал помочь Судгаймеру.

Никита Белых в суде