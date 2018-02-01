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Защита экс-губернатора Белых обжалует приговор

Адвокат приговоренного судом к восьми годам строгого режима экс-губернатора Кировской области Никиты Белых заявил о том, что защита обжалует решение суда, передает «Интерфакс».

«Мы будем обжаловать приговор, доказывать свою позицию и продолжать бороться», - заявил адвокат Андрей Грохотов после оглашения приговора. По его словам, защита довольна оправданием Белых по одному из эпизодов уголовного дела.

«Мы рады, что суд услышал доводы защиты и оправдал Никиту Юрьевича по одному эпизоду... Мы не согласны с квалификацией обвинения и самим сроком: мы просили оправдания по всем эпизодам», - отметил юрист.

Пресненский суд Москвы 1 февраля приговорил к восьми годам колонии Белых. Суд счел доказанной вину экс-губернатора в получении взятки в размере 400 000 евро от предпринимателя Юрия Судгаймера. Однако суд оправдал его по эпизоду о получении взятки в 200 000 евро от бизнесмена Альберта Ларицкого. Суд также приговорил Белых к штрафу в размере 48 млн руб.

Никита Белых в суде