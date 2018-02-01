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Защита экс-губернатора Белых обжалует приговор

Ведомости
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Адвокат приговоренного судом к восьми годам строгого режима экс-губернатора Кировской области Никиты Белых заявил о том, что защита обжалует решение суда, передает «Интерфакс».

«Мы будем обжаловать приговор, доказывать свою позицию и продолжать бороться», - заявил адвокат Андрей Грохотов после оглашения приговора. По его словам, защита довольна оправданием Белых по одному из эпизодов уголовного дела.

«Мы рады, что суд услышал доводы защиты и оправдал Никиту Юрьевича по одному эпизоду... Мы не согласны с квалификацией обвинения и самим сроком: мы просили оправдания по всем эпизодам», - отметил юрист.

Пресненский суд Москвы 1 февраля приговорил к восьми годам колонии Белых. Суд счел доказанной вину экс-губернатора в получении взятки в размере 400 000 евро от предпринимателя Юрия Судгаймера. Однако суд оправдал его по эпизоду о получении взятки в 200 000 евро от бизнесмена Альберта Ларицкого. Суд также приговорил Белых к штрафу в размере 48 млн руб.

Никита Белых в суде

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Пентагон отказался прекратить полеты военных самолетов над Черным морем

Ведомости
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Представитель Комитета начальников штабов ВС США Кеннет Маккензи заявил о том, что американские военные самолеты продолжат летать в международном воздушном пространстве у берегов России.

«Мы летаем над Черным морем, а Черное море – это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены», – сказал он на брифинге.

Маккензи считает, что произошедший в понедельник перехват американского самолета-разведчика российским истребителем Су-27 был «небезопасным», так как российский самолет допустил опасное сближение.

В понедельник Су-27 на протяжении нескольких часов сопровождал над Черным морем американский самолет-разведчик EP-3 Aries, не давая американскому воздушному судну приблизиться к границе страны.

Минобороны России отрицает, что маневры Су-27 были опасными. В министерстве ранее предложили США исключить подобные полеты возле российских границ.

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Суд оправдал экс-губернатора Белых по одному из эпизодов получения взятки

Ведомости
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Пресненский районный суд Москвы оправдал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по одному из эпизодов получения взятки. Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на сумму 48,5 млн руб.

«Суд постановил признать Белых виновным по ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере") и назначить ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 48 млн 21 000 руб.», - огласила приговор судья.

Суд признал Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере. В 2014 г., по мнению следствия, будучи губернатором, Белых получил взятку от владельца Нововятского лыжного комбината (НЛК) и УК «Лесхоз» Юрия Судгаймера, пояснила судья Татьяна Васюченко. Белых во время встречи с Судгаймером сообщил ему, что для проведения избирательной кампании необходимы 200 000 евро. Предприниматель согласился предоставить деньги, так как у НЛК были проблемы с налоговой. На встрече Белых пообещал помочь Судгаймеру.

Никита Белых в суде

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Бизнес
Новости

«Домодедово» привязало арендную плату для магазинов Duty Free к их выручке

Интерфакс
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Аэропорт «Домодедово» ввел новый механизм арендной платы для Duty Free. Теперь арендная ставка зависит от выручки магазинов, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя аэропорта.

«Такая модель расчета позволяет полноценно реализовать концессионную схему, которая предполагает активное участие в формировании выручки», - пояснил он. По его словам, раньше подход основывался «на тарифе с квадратного метра с последующей корректировкой на пассажиропоток конкретной зоны». Такой подход не соответствует международной практике.

Как отметил представитель аэропорта, существенных колебаний арендной ставки не ожидается.

Выручка «Домодедово» от услуги по аренде за 9 месяцев 2017 г. оценивается на уровне 4 млрд руб. Общий объем выручки за отчетный период составил 31 млрд руб.

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Политика
Новости

Эрдоган рассказал об уничтожении 800 террористов в Африне

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал подробности операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии, передает информагентство «Анадолу».

По его словам, число уничтоженных в Африне боевиков достигло 800 и продолжает увеличиваться. Об этом сказал турецкий лидер на встрече с молодежью в Анкаре.

Военную операцию «Оливковая ветвь» турецкая армия начала 20 января. Турецкие войска собираются освободить от террористов сирийский район Африн, а также сирийские земли вдоль границы с Турцией.

Авиабаза в Сирии после атаки США

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Вице-премьер Украины предложил взимать сбор с выступающих в России артистов

Ведомости
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Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко предложил ввести военный сбор для украинских артистов, выступающих на территории России. По его мнению, такой сбор должен составлять пятую часть от выручки за концерт, передает ТАСС.

«Организатор такого гастрольного мероприятия на Украине должен уплатить сбор, эти средства целевым образом идут на счет Госказначейства, а потом оттуда в 100%-ном размере перечисляются на нужды ВСУ», - заявил он.

По его мнению, необходимо подготовить список таких артистов. Он также предложил во время показа их выступлений по украинскому телевидению размещать на экране пометку «гастролируют в стране-агрессоре».

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил штрафовать и даже возбуждать уголовные дела в отношении украинских артистов, выступающих в России.

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Бизнес
Новости

Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде

Интерфакс
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Паралимпийский комитет России (ПКР) сегодня утвердил состав делегации на Паралимпиаду в количестве 79 человек, в том числе 40 спортсменов. «По итогам заседания исполкома приняты решения: утвердить состав делегации в количестве 79 человек для участия в Паралимпиаде 2018 г., из них 33 спортсмена и семь спортсменов-ведущих», - говорится в решении исполкома ПКР. «Мы готовы участвовать в Паралимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане несмотря на запрет об обозначении страны, которую мы представляем», - отмечается в заявлении.

1 февраля список делегации поступит на на рассмотрение комиссии Международного паралимпийского комитета (МПК).

Спортсмены, подписавшиеся под заявлением, отмечают, что «никогда не употребляли допинг, мы только за честную борьбу». Среди подписавшихся 18 приглашенных спортсменов, в том числе несколько многократных победителей паралимпиад и генсекретарь ПКР Андрей Строкин.

В сентябре 2017 г. МПК отказался восстановить в организации ПКР, лишившийся членства в 2016 г. Таким образом российские паралимпийцы лишились права принимать участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в составе сборной. В декабре МПК сохранил возможность российским спортсменам выступать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под паралимпийским флагом в четырех дисциплинах зимних Олимпиад: горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

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Бизнес
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Путин дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС‍

Ведомости
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Президент Владимир Путин дал старт работе нового четвертого энергоблока Ростовской АЭС. Электроэнергия с него начала поступать в энергосистему России, передает РИА «Новости».

Глава государства находится с рабочим визитом в Ростове-на-Дону. Он участвовал в видеоконференции пуска энергоблока.

Ростовская АЭС построена на берегу Цимлянского водохранилища, недалеко от Волгодонска (13,5 км). Первый энергоблок станции ввели в эксплуатацию в 2001 г., второй блок запустили в 2010 г., третий блок АЭС производит электричество с сентября 2015 г. В начале декабря 2017 г. специалисты осуществили физический пуск четвертого энергоблока. 23 января Ростехнадзор выдал разрешение на энергетический пуск блока.

Крупнейшие электространции России

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Финансы
Новости

ЦБ ужесточит требования к резервам банков при кредитовании слияний-поглощений

Ведомости
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Не любое кредитование предприятий эффективно с точки зрения экономического роста, заявила на заседании президиума Госсовета в четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы посмотрели, что значительная часть банков и значительная часть кредитов, которые дают предприятиям, даются на финансирование сделок слияния и поглощения. Например, по четырем банкам — на 2,5 трлн руб. даны кредиты предприятиям не на развитие производства, а на покупку-продажу предприятий», — пояснила Набиуллина. «По сути, это означает, что выше риски, потому что предприятие должно обслуживать не только процент по ставкам, которые взяты на развитие производства, но и кредит, который взят собственником на покупку активов», — добавила председатель ЦБ. «Поэтому мы будем вводить дифференцированные требования к резервам: если банк кредитует компанию на развитие производства — будут меньше резервы. Если будет кредитование как раз таких финансовых сделок — сделок слияния и поглощения, будут повышенные требования к резервам», — заявила Набиуллина.

Для банков, кредитующих слияния и поглощения предприятий, требования ЦБ будут повышены, для кредитующих развитие производства — понижены, сказала Набиуллина, отвечая на уточняющий вопрос президента Владимира Путина, который вел заседание. «В том смысле, что им потребуются меньшие резервы, если они будут анализировать финансовое состояние предприятий. И, безусловно, мы будем учитывать риски, потому что банки – это не просто инвесторы, которые рискуют своими деньгами», — добавила руководитель ЦБ.

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Технологии
Новости

Приложение Telegram вернулось в App Store

Ведомости
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Мессенджер Telegram вернулся в магазин приложений AppStore. Об этом написал основатель Telegram Павел Дуров в Twitter.

Ранее Telegram исчезло из магазина приложений AppStore. Сначала Дуров назвал это «незначительной проблемой». После он уточнил, что Apple вынесла предупреждение Telegram о неприемлемом контенте. Именно по этой причине приложение и удалили из AppStore, уточнял Дуров. Как только Telegram установит защиту, приложение вернется в интернет-магазин, добавлял он.

Telegram - мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться сообщениями, создан в 2013 г. Ежедневно 500 000 пользователей загружают Telegram для Android и еще около 100 000 для iOS, по данным Дурова.

10 самых безопасных мессенджеров

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Финансы
Новости

Набиуллина обещала не допустить перегрева рынка потребкредитования

Интерфакс
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Банк России примет меры по недопущению перегрева рынка потребительского кредитования, пообещала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании президиума Госсовета в четверг.

«Восстановление потребительского кредитования - это тоже хорошо: восстанавливается спрос, больше спроса на продукцию промышленности, но здесь не должно быть перегрева, потому что потребительское кредитование должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения, и, конечно, должно сопоставимо быть с кредитами реальному сектору экономики. Поэтому мы здесь будем корректировать регулирование для того, чтобы банкам было интереснее кредитовать не только потребительские кредиты, но и кредиты реальному сектору экономики», - заявила председатель ЦБ.

По данным ЦБ и Росстата, за 2017 г. объем кредитов, выданных банками физическим лицам, вырос на 13,2% до 12,2 трлн руб., тогда как реальные располагаемые доходы снизились на 1,7%. В прошлом году выросло как общее число кредитов, выданных на покупку потребительских товаров (на 20,9%), так и их средний размер (на 12,9%, соответственно – до 141 200 руб.).

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Политика
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Против экс-замдиректора ФСИН Коршунова возбудили еще два уголовных дела

Ведомости
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Следственный комитет России открыл еще два новых уголовных делопроизводства о мошенничестве в особо крупном размере против бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, которому ранее было предъявлено обвинение в растрате, передает «Интерфакс».

«Он и его соучастники - Виталий Морусов и Смбат Арутюнян - подозреваются в совершении двух эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) на сумму 90 млн руб.», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, Коршунов, преследуя корыстные цели, вступил в сговор с гендиректором ООО «ТПК "ДАЦЕ групп"» Арутюняном. Они похитили денежные средства, выделенные государством на закупку обуви для нужд ФСИН России. Мошенничество произошло путем «необоснованной замены» материалов на более дешевые для производства обуви.

Как считает следствие, Коршунов распорядился силами осужденных исправительных колоний произвести обувь из сырья и материалов ненадлежащего качества, предоставленных ООО «ТПК "ДАЦЕ групп"», хотя по контракту произвести обувь должно было ФГУП «Производственно-промышленный дом ФСИН России».

Коршунов после производства обуви направил начальникам территориальных органов ФСИН письма с требованием заключить госконтракт на поставку обуви для нужд уголовно-исполнительной системы с «Производственно-промышленным домом ФСИН России», во главе которого был Морусов. Морусов, зная, что обувь не будет произведена ФГУП, подписал от имени предприятия с УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю контракты о поставке территориальным учреждениям ФСИН «имущества собственного производства».

Морусов, Арутюнян и Коршунов, получив денежные средства преступным путем, распорядились ими по собственному усмотрению.

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