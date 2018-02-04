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Матвиенко предложила задуматься о реформировании МОКа и WADA

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости реформировать Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Так она отреагировала на предложение президента МОКа Томаса Баха реформировать Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее Бах заявил, что CAS, который в четверг реабилитировал 28 российских спортсменов, нуждается в реформировании. МОК остался недоволен решением суда, которое CAS вынес за несколько дней до начала Олимпиады.

Матвиенко считает, что если реформировать CAS, то стоит подумать и реформировании МОКа и WADA. «Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS, особенно после того, как МОК не устроило его решение. Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA, да и самого Международного олимпийского комитета. В частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур», – цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Спикер Совфеда пообещала обсудить этот вопрос «с коллегами – руководителями парламентов других стран и на международных парламентских площадках».

В ближайшее время МОК должен вынести решение об участии оправданных российских олимпийцев в Играх-2018. В прошлом году МОК принял решение о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх 43 российских спортсменов. Большая часть из них обратилась в CAS. Суд полностью реабилитировал 28 спортсменов, жалобы еще 11 были удовлетворены частично (пожизненную дисквалификацию CAS заменил отстранением от Олимпиады в Пхенчхане).