ФАС заподозрила Мособлдуму в нарушении закона о защите конкуренции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Мособлдуме из-за возможного нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщает служба.
Мособлдума приняла закон, ограничивающий конкуренцию на рынке образовательных услуг, говорится в сообщении ФАС. Московский государственный областной университет является единственным поставщиком образовательных услуг по подготовке сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, следует из этого закона.
Однако этот рынок конкурентный, отмечает ФАС: более 20 вузов могут предоставлять подобные услуги. Теперь Мособлдуме надо до 2 апреля признать закон утратившим силу или внести в него правки, говорится в сообщении службы.