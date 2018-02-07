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Сенатор Клинцевич назвал тип ракеты, сбившей российский Су-25 в Сирии

Штурмовик Су-25 майора Романа Филипова был сбит над Сирией ракетой из российского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла», сказал сегодня первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«По неофициальной информации, это была "Игла", - заявил Клинцевич. По его словам, проводится серьезная работа для выяснения всех обстоятельств, а также источника поставки ПЗРК, из которого был сбит Су-25.

3 февраля боевики сбили российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации «Идлиб». Летчик Филипов катапультировался, после приземления вступил в бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Накануне президент России Владимир Путин присвоил Филипову звание «Герой России» посмертно. Тело летчика доставлено в Россию, похороны состоятся 8 февраля в Воронеже.

Попавший на видео момент поражения Су-25 соответствовал срабатыванию ракеты с тепловым наведением на догонном курсе, кроме того, Филипов доложил о попадании ракеты в правый двигатель. Поэтому эта версия с самого начала была единственной.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия сможет определить источник поставки ПЗРК, даже по пустому контейнеру из-под ракеты. «Нас бы устроил даже пустой контейнер, который после ПЗРК остался. Нам, главное, идентифицировать, чье производство, и потом попытаться отследить путь - через кого он был доставлен на эту территорию. Такие мероприятия проводятся», - сказал сегодня Шаманов.

«Игла» - советский и российский ПЗРК, экспортировался в десятки стран в нескольких модификациях с 1980-х гг. Последняя модель «Игла-С» способна поражать цели на дальности до 6000 м, на встречных курсах и при отстреле тепловых помех.