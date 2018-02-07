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Госдума приняла законопроект о сокращении срока выдачи загранпаспорта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о сокращении срока выдачи загранпаспорта по месту пребывания, а не прописке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Если загранпаспорт выдается не по прописке, то его можно будет получить за три месяца вместо четырех. Это будет касаться документа как с электронным чипом, так и без него. Если же загранпаспорт выдается по месту постоянной прописки, то срок выдачи гораздо меньше – один месяц.

Правительство предложило сократить срок выдачи загранпаспорта по месту пребывания в ноябре 2017 г. Это «позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки», посчитали в кабмине.