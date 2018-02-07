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ЦИК опубликовал декларации о доходах Явлинского и Титова за шесть лет

Центризбирком на официальном сайте опубликовал декларации о доходах и имуществе кандидатов на пост президента России Григория Явлинского и Бориса Титова. Общая сумма доходов бизнес-омбудсмена Титова за последние шесть лет составила 274,3 млн руб. Среди основных источников доходов названы зарплата, доходы от вкладов и ценных бумаг, продажа и сдача в аренду имущества. У Титова открыто 17 счетов в банках на общую сумму 156,7 млн руб.

Супруга Титова Елена имеет семь счетов в банке на общую сумму более 2 млн руб. По информации ЦИК, у Елены Титовой также открыт не указанный в декларации счет в Сбербанке. На нем лежат 56 000 руб. ЦИК также выявил при помощи данных ФНС, что в декларации не указаны данные о доходах супруги бизнес-омбудсмена за 2011 и 2012 гг. на общую сумму 48 000 руб.

В собственности Елены Титовой находятся два жилых дома, два земельных участка и один гараж (один дом с гаражом и земельный участок находятся в Испании), в собственности самого Титова – квартира в Москве площадью 170,2 кв. м. Помимо этого Титов имеет в собственности три автомобиля: Land Rover 2010 г., Nissan 2008 г. и Jeep 1996 г. выпуска. На супругу Титова оформлены Land Rover 2012 г. и 2014 г. выпуска.

В свою очередь, общая сумма доходов сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского за шесть лет оценивается в 23,02 млн руб. Среди основных источников доходов перечислены зарплата, Законодательное собрание Петербурга, национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», общественная организация «Эпицентр», Йельский университет, институт «Рамат Гани», доходы от вкладов и пенсия. Явлинский имеет 16 счетов в банках на общую сумму около 59,9 млн руб.

Доходы его супруги Елены Смотряевой за шесть лет составили 2,58 млн руб. Данная сумма получена от пенсии, вкладов и сдачи имущества в аренду. В собственности Смотряевой находятся две квартиры в Москве площадью 76,6 и 57,2 кв. м. У Смотряевой открыто в банках шесть счетов на сумму около 3,4 млн руб.

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