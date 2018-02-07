Политика

Новости

МИД обвинил США в жестоком обращении с российским программистом Левашовым

Российское посольство в Вашингтоне обвинило американские власти в ненадлежащих условиях содержания экстрадированного из Испании российского программиста Петра Левашова. На данный момент он находится в тюрьме штата Коннектикут «Бриджпорт». Об этом говорится в распространенном заявлении посольства.

«Вчера российские дипломаты посетили его. Отмечаем ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения», – говорится в заявлении посольства.

По информации дипломатов, Левашов «помещен в маломерную одиночную камеру размером 2 на 2 м». В камере практически нет освещения. Левашов постоянно подвергается «шумовому воздействию, исходящему со стороны соседних помещений». Ему не предоставлены подушка и матрац, выдана только подстилка толщиной 1 см. Из-за этого Левашов «лишен полноценного сна». Ему запрещено общаться с другими заключенными, Левашова не выводят на «прогулки на свежем воздухе», также ему не разрешают совершать телефонные звонки родственникам в Россию.

Из-за негуманного обращения здоровье Левашова ухудшилось. Выписанные тюремным врачом лекарства программисту «до сих пор не выданы».

Левашова задержали по запросу США в Испании 7 апреля 2017 г. В США его обвиняют в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама.