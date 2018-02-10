Политика

Новости

Глава Дагестана назвал Путина инициатором борьбы с коррупцией в регионе

Борьба с коррупцией в Дагестане инициирована президентом России, заявил врио главы республики Владимир Васильев. «Дело пошло – президент дал и поставил задачу. Борьба с коррупцией и теневой экономикой в Дагестане будет продолжаться при поддержке – я это чувствую – населения нашей республики», – сказал Васильев в эфире канала «Россия 1».

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей и экс-министра образования и науки республики. В этот же день Васильев отправил правительство Дагестана в отставку. Задержанных доставили спецрейсом в Москву, где они были арестованы. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.

По результатам проверок Генпрокуратуры в Дагестане возбудили более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры. В целом, выявлено более 2400 нарушений закона.

В субботу в Дагестан с рабочей поездкой прибыл генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он провел рабочее совещание с участием врио главы Дагестана Васильевым, в ходе которого представил нового главного прокурора республики Дениса Попова.