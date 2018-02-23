Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций в отношении КНДР
Президент США Дональд Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций в отношении Северной Кореи, сообщает Reuters . Новые ограничительные меры усилят давление на КНДР, чтобы заставить страну отказаться от ядерных и ракетных программ, отмечает агентство.
«Сегодня я объявляю, что мы вводим крупнейший в мире пакет новых санкций в отношении северокорейского режима», – сказал Трамп.
Из документа, опубликованного на сайте минфина США, следует, что под санкции попали 27 судоходных и транспортных компаний и 28 судов из КНДР, Китая, Сингапура, Тайваня и других стран, а также один гражданин Китая. Российских компаний в списке нет.
«Судоходство является основным средством, с помощью которого КНДР обходит санкции», – отмечается в документе. Новые санкции направлены на дальнейшую изоляцию Пхеньяна, добавили в минфине.
Северокорейские ракеты и их возможный советский прототип
Межконтинентальная баллистическая ракета с дальностью 11 000–16 000 км. Находится на вооружении в России, производилась на «Южмаше»
Баллистическая ракета средней дальности (до 4000 км). Ни одного успешного испытания, внешне похожа на советскую Р-27
Баллистическая ракета средней дальности (3700–4800 км). Впервые успешно испытана в 2017 г.
Предположительно межконтинентальная баллистическая ракета дальностью 6500–11 000 км. Дважды успешно испытана в 2017 г.