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Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций в отношении Северной Кореи, сообщает Reuters . Новые ограничительные меры усилят давление на КНДР, чтобы заставить страну отказаться от ядерных и ракетных программ, отмечает агентство.

«Сегодня я объявляю, что мы вводим крупнейший в мире пакет новых санкций в отношении северокорейского режима», – сказал Трамп.

Из документа, опубликованного на сайте минфина США, следует, что под санкции попали 27 судоходных и транспортных компаний и 28 судов из КНДР, Китая, Сингапура, Тайваня и других стран, а также один гражданин Китая. Российских компаний в списке нет.

«Судоходство является основным средством, с помощью которого КНДР обходит санкции», – отмечается в документе. Новые санкции направлены на дальнейшую изоляцию Пхеньяна, добавили в минфине.

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