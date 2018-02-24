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Политика
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Навальный удалил с сайта расследование о Дерипаске и Приходько

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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил РБК, что расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько удалено с сайта Алексея Навального. По словам Жданова, теперь Роскомнадзор должен в течение трех дней разблокировать сайт. На момент публикации сайт Навального был недоступен.

В четверг, 22 февраля, политик в эфире «Навальный Live» рассказал о планах удалить расследование. «Та самая ссылка, из-за которой заблокирован мой блог, ее уже никто не посещает, все, в основном, смотрят расследование в YouTube. Поэтому мы сейчас ее закроем, перенесем всю эту информацию на внешнюю ссылку, то есть она никуда не пропадет и люди будут ее находить», – пояснил Навальный.

Роскомнадзор начал блокировать сайт политика 15 февраля. Он попал в реестр запрещенной информации по решению Усть-Лабинского суда Краснодарского края из-за расследования о Дерипаске и Приходько. У Навального было три дня, чтобы удалить материал, после этого сайт был заблокирован. 

Политика
Новости

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о перемирии в Сирии

Ведомости
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Члены Совета Безопасности ООН приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней, сообщает «Интерфакс». Документ был принят единогласно. 

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Согласно документу, от всех сторон конфликта требуется немедленно прекратить боевые действия и срочно приступить к взаимодействию для установления в Сирии гуманитарной паузы сроком минимум на 30 дней.

В документе отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против боевиков запрещенных террористических организаций «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Джебхат-ан-Нусра».

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Технологии
Новости

Dropbox проведет IPO в марте

Ведомости
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Сервис для облачного хранения Dropbox проведет IPO (первичное публичное размещение акций) в марте, сообщает TechCrunch. Компания опубликовала заявку, она намерена привлечь $500 млн, изначально акции будут стоить $0,00001.

Dropbox был основан в 2007 г. и позволяет пользователям и компаниям хранить и изменять файлы в облачных хранилищах. В 2014 г. компания была оценена в $10 млрд.

В прошлом году Dropbox получила убыток в размере $112 млн. По сравнению с предыдущим 2016 г. убыток сократился на 46,7%. Выручка компании составила $1,1 млрд.

У Dropbox более 500 млн зарегистрированных пользователей, из них за подписку платят 11 млн человек. Средний доход от одного пользователя – $111,9.

Политика
Новости

ЦИК объяснил появление на сайте тульского избиркома данных о явке

Ведомости
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Тульский избирком случайно разместил на сайте комиссии данные о явке на выборах президента России, которые запланированы на 18 марта. Данные были придуманы в ходе тренировки по подготовке к выборам, сообщил «Интерфаксу» зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Он рассказал, что сейчас в участковых избирательных комиссиях проходят масштабные тренировки перед днем голосования. «В ходе тренировки, естественно, используются придуманные цифры. Только человек, никогда не занимавшийся организацией тренировок, не понимает этого», – сказал Булаев.

На одном из этапов тренировки отрабатывались получение и передача данных о явке. В одной из территориальных комиссий Тульской области администратор ошибся и разместил таблицу с данными на сайте, пояснил Булаев.

В субботу на сайте избирательной комиссии Тульской области появилась таблица с данными о явке на выборах президента России. Из нее следовало, что явка избирателей в регионе составила 40,05%. Через некоторое время данные о явке из таблицы исчезли. 

Стиль жизни
Новости

Сборная Канады по хоккею завоевала бронзу Олимпиады

Ведомости
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Сборная Канады по хоккею обыграла национальную команду Чехии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в Пхенчхане. Игра завершилась со счетом 6:4.

Канадские хоккеисты третий раз в своей истории стали бронзовыми призерами Олимпийских игр. Последние две Олимпиады сборная Канады выигрывала золото. Чешская сборная третью Олимпиаду подряд осталась без медалей.

В полуфинале канадцы уступили Германии, сборная Чехии проиграла российским хоккеистам. Финальный матч Россия — Германия состоится в воскресенье, 25 февраля (начало в 7.00 мск).

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде-2018

Бизнес
Новости

«Газпром» третий раз за три дня обновил рекорд экспорта в дальнее зарубежье

Ведомости
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«Газпром» третий день подряд обновляет рекорд экспорта в дальнее зарубежье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании. Этому способствуют морозы в Европе, которые продержатся до начала весны.

В пятницу, 23 февраля, «Газпром» поставил рекордные 652,8 млн куб. м газа. Это на 7,1 млн куб. м больше, чем в четверг, 22 февраля, когда был зафиксирован предыдущий максимум, сообщили в компании.

Угроза похолодания заставила Европу увеличить закупки газа. Двигающийся транзитом через европейскую часть России арктический антициклон не только создает ажиотажный спрос на российский газ, но и толкает вверх цены на газовых хабах. В четверг вечером они доходили до $310 за 1000 куб. м. 

Политика
Новости

Жертвами двойного теракта в Сомали стали несколько десятков человек

Ведомости
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Число погибших в результате двух взрывов в столице Сомали возросло до 45, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника. Взрывы прогремели поздно вечером в пятницу по местному времени рядом с резиденцией президента и расположенным неподалеку отелем.

Среди погибших по большей части военные и охранники президента и других чиновников. Число раненых не называется. В результате взрыва рядом с отелем частично обрушилась одна из стен здания и были уничтожены как минимум пять автомобилей, находившихся рядом с ним.

Ответственность за двойной теракт взяли на себя боевики группировки «Аль-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой». «Аль-Шабаб» хочет свергнуть правительство Сомали. Жертвами терактов, к которым причастна группировка, начиная с 2007 г. стали тысячи мирных жителей. Самая смертоносная атака была в октябре 2017 г., когда при взрыве в Могадишо погибли более 500 человек. 

Стиль жизни
Новости

Фильм «Довлатов» получил награду независимого жюри на Берлинале

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Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего на Берлинском кинофестивале получил награду независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost, сообщает «Интерфакс». «Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», – сказал режиссер на вручении.

Фильм рассказывает о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова. Действие происходит в Ленинграде в ноябре 1971 г., за год до отъезда писателя в Таллин.

В фильме сыграли Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Главную роль исполнил сербский актер Милан Марич. В России фильм выйдет в прокат 1-4 марта.

68-й Берлинский международный кинофестиваль проходит в Германии с 15 по 25 февраля. Победителей основного конкурса Берлинале назовут вечером 24 февраля. «Довлатов» представлен в основном конкурсе. 

Политика
Новости

Чехия вслед за США решила бойкотировать Кубок мира по биатлону в Тюмени

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Чешские спортсмены отказались от участия в российском этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени 22-25 марта, сообщает местное издание iDnes. Лидер чешской спортивной федерации Иржи Хамза заявил, что таким образом сборная Чехии продемонстрирует свое негативное отношение к употреблению допинга.

Хамза добавил, что чешские спортсмены готовы к последствиям бойкота. Отсутствие чехов на этапе Кубка мира может изменить квоту на участие биатлонистов из Чехии в последующих соревнованиях.

Ранее о своем решении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени заявила федерация биатлона США. «В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях», – говорится в заявлении американской федерации, опубликованном в Twitter.

По мнению федерации биатлона США, Россия по-прежнему не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства WADA. «Проведение соревнований в Тюмени является возмутительным посланием миру в плане антидопингового безразличия», – говорится в заявлении.

В конце прошлого года о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени объявила ассоциация биатлона Канады. Представители канадской сборной также заявили о недоверии к российской антидопинговой системе.

Международный олимпийский комитет (МОК) не поддержал решение стран бойкотировать соревнования в России. «Обычно пользы от бойкотов немного», – отметил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, слова которого приводит «Р-Спорт»

Политика
Новости

Путин внес в Госдуму законопроект о Российской академии наук

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон о Российской академии наук (РАН) и реорганизации государственных академий наук. Документ зарегистрирован и направлен председателю Госдумы, следует из материалов нижней палаты парламента.

Законопроект уточняет цели деятельности РАН, ее основные задачи и функции, говорится в пояснительной записке. В частности, к целям деятельности академии предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России.

Кроме того, к задачам РАН предлагается отнести проведение финансируемых из бюджета фундаментальных научных и поисковых исследований, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Также предлагается предоставить академии право направлять в госорганы предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности самой РАН.

Поправки в закон о РАН касаются пяти главных направлений работы академии, пояснил «Интерфаксу» президент Российской академии наук Александр Сергеев. Во-первых, предлагается наделить ее функцией прогнозирования векторов научно-технологического развития.

Во-вторых, у РАН появляются функции контроля за тем, как научные институты ведут фундаментальные исследования в рамках государственной программы. «То есть РАН фактически становится заказчиком исследований для институтов», – говорит Сергеев.

В-третьих, законопроект закрепляет за РАН функции по поддержке научно-технологического задела для обороны и безопасности страны. Четвертый блок изменений касается международного сотрудничества РАН. Пятый – одного из самых острых вопросов: отношений РАН и Федерального агентства научных организаций.

Политика
Новости

МИД России опасается обострения ситуации на Донбассе из-за закона о реинтеграции

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Закон о реинтеграции Донбасса подтверждает нацеленность Киева на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины, считает Министерство иностранных дел России. Подписав этот закон, президент Украины Петр Порошенко фактически перечеркнул минские соглашения, заявили в МИДе.

24 февраля на Украине вступил в силу закон об особенностях государственной политики на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Закон определяет, что «временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для России никаких территориальных прав».

В Москве опасаются, что практическое применение этого закона может привести к эскалации конфликта на юго-востоке Украины.

«Документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», – говорится в комментарии российского МИДа.

«Нынешний киевский режим, придя к власти путем вооруженного путча, не приемлет иных методов, кроме насилия», – заключили в министерстве.

Политика
Новости

В интернете появились новые фотографии российских Су-57 в Сирии

Ведомости
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Сирийские активисты сообщили, что в Сирию прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57. В подписи к размещенным в Twitter фотографиям говорится, что это два новых истребителя Су-57, только что прибывшие на авиабазу Хмеймим.

Ранее на этой неделе уже сообщалось о двух истребителях Су-57 на авиабазе Хмеймим. Таким образом, в Сирии могут находиться четыре новейших российских истребителя.

Кремль переадресовал вопрос об этом Министерству обороны России. Военное ведомство не комментирует информацию. Пентагон заявил, что размещение Су-57 в Сирии противоречит заявлениям России об уменьшении военного контингента.

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей, осуществления мониторинга воздушного пространства.

У России появился Су-57

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