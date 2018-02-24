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Навальный удалил с сайта расследование о Дерипаске и Приходько

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил РБК, что расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько удалено с сайта Алексея Навального. По словам Жданова, теперь Роскомнадзор должен в течение трех дней разблокировать сайт. На момент публикации сайт Навального был недоступен.

В четверг, 22 февраля, политик в эфире «Навальный Live» рассказал о планах удалить расследование. «Та самая ссылка, из-за которой заблокирован мой блог, ее уже никто не посещает, все, в основном, смотрят расследование в YouTube. Поэтому мы сейчас ее закроем, перенесем всю эту информацию на внешнюю ссылку, то есть она никуда не пропадет и люди будут ее находить», – пояснил Навальный.

Роскомнадзор начал блокировать сайт политика 15 февраля. Он попал в реестр запрещенной информации по решению Усть-Лабинского суда Краснодарского края из-за расследования о Дерипаске и Приходько. У Навального было три дня, чтобы удалить материал, после этого сайт был заблокирован.