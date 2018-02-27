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Рогозин ответил «Новой газете» на публикацию о «племяннике»

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин опроверг публикацию «Новой газеты» о том, что якобы его племянник Роман вошел в советы директоров стратегических предприятий оборонной отрасли.

«Новая газета» в последнее время отметилась несколькими выпадами против меня. То ли по заказу, то ли по зову своего либерального сердца. В сегодняшнем номере написали, будто мой «племянник» входит в советы директоров ряда оборонных предприятий, и это очень плохо», – написал Рогозин на своей странице в Facebook.

«Нет у меня племянника по имени Роман. И никогда не было, – подчеркнул вице-премьер. – У меня вообще никогда не было племянников».

«Среди моих дальних родственников есть молодой офицер по имени Роман. Может, вы его имели в виду? Но он всю свою жизнь служит в Вооруженных силах, в коммерческих структурах никогда не работал», – указал Рогозин.

Он отметил, что его «несуществующие племянники» не входили в советы директоров перечисленных в публикации компаний. В реестр ОПК входит около полутора тысяч предприятий, и вполне вероятно, что среди двух миллионов их сотрудников найдутся обладатели фамилии Рогозин, сказал вице-премьер.

«Изучайте матчасть, прежде чем за перо браться!» – посоветовал Рогозин.

По информации «Новой газеты», Роман Рогозин в 2012 г. стал членом совета директоров Тульского и Ульяновского патронных заводов, а также вошел в совет директоров компании «Фотоэлектронные приборы». Представитель Рогозина ответил журналистам, что племянника у чиновника нет.

«Новая газета» отмечает, что в 2010–2011 гг. в своем Twitter Рогозин как минимум шесть раз упоминал «племянника Романа Рогозина» и неоднократно называл его «своим племянником». Большая часть этих сообщений была удалена из профиля после разговора с «Новой газетой», пишет издание.