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Российские военные заявили об обстреле гуманитарного коридора в Восточной Гуте

Мирные жители не могут покинуть пригород Дамаска Восточную Гуту из-за минометного обстрела гуманитарного коридора, сообщил журналистам начальник группы контроля зоны деэскалации № 3 в регионе генерал Виктор Паньков.

«27 февраля в девять часов утра был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков, и ни один мирный житель не вышел», – сказал Паньков (цитаты по «Интерфаксу»).

Власти Сирии совместно с российским центром по примирению враждующих сторон подготовили в населенном пункте Вафидин условия для перехода мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.

В поселении Аль-Дувейр вблизи коридора развернут мобильный медпункт и подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания.

С 27 февраля в Восточной Гуте с 9.00 до 14.00 местного времени по поручению президента России Владимира Путина вводится ежедневная гуманитарная пауза, сообщал в понедельник министр обороны Сергей Шойгу.