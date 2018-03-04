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В Италии началось голосование на парламентских выборах

В Италии проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в воскресенье в 7.00 по местному времени (9.00 мск). Итальянцы выбирают членов обеих палат парламента. Кроме того, в регионах Ломбардия и Лацио проходят выборы в местные органы власти.

Согласно итальянскому законодательству голосовать за депутатов нижней палаты парламента могут граждане страны старше 18 лет, принять участие в голосовании за сенаторов можно только с 25 лет. Правом голоса на нынешних выборах могут воспользоваться 46 млн граждан страны.

Участки будут работать до 23.00 по местному времени (1.00 мск).

Итальянцам предстоит выбрать 630 депутатов и 315 сенаторов. Всего свои кандидатуры выдвинули 7762 человека от 31 партии, часть из которых выступает в коалициях. Для прохождения в законодательный орган необходимо преодолеть трехпроцентный барьер.