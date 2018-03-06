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Луговой назвал «уткой» сообщения об отравлении экс-полковника ГРУ в Великобритании

Сообщения об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании являются «журналистской уткой», считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Его слова приводит «РИА Новости».

«Это больше похоже пока что на пропагандистскую журналистскую утку в связи с тем, что никаких официальных заявлений о состоянии его здоровья со стороны официальных лиц Великобритании не было», – говорит депутат. По его словам, в Великобритании «постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами», поэтому «мало чему приходится удивляться».

Ранее британские власти сообщили об обнаружении двух человек в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Телерадиокорпорация BBC уточняла со ссылкой на источники, что пострадавший мужчина – 66-летний россиянин, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 г. Тогда в Россию передали 10 человек, включая Анну Чапман.

6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона открыта к взаимодействию в связи с отравлением Скрипаля. Представитель Кремля отметил, что его не удивляют заявления о возможной причастности к инциденту России. «Не могу прокомментировать. Но, собственно, что называется, "долго себя ждать не заставили", говоря по-русски. Понимаю, что сложно перевести это на английский, но тем не менее», – ответил Песков на просьбу прокомментировать мнение о причастности россиян к отравлению Скрипаля.