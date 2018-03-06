Политика

Новости

BBC узнала о госпитализации дочери экс-полковника ГРУ из-за отравления

Вместе с бывшим полковником ГРУ Генштаба России Сергеем Скрипалем в Великобритании была госпитализирована его дочь Юлия Скрипаль, которая также пострадала от отравления. Об этом сообщает BBC.

Скрипаля с молодой женщиной, имя которой ранее не называлось, нашли на скамейке торгового центра в Солсбери. Пострадавшие с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы. BBC со ссылкой на источники сообщила, что госпитализированный мужчина – 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который получил убежище в Великобритании после обмена шпионами между Россией и США в 2010 г. Тогда Россия обменяла на Скрипаля и еще трех человек 10 предполагаемых агентов, включая Анну Чапман.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал открытость со стороны Москвы в вопросе расследования инцидента. В то же время он не удивился заявлениям о возможной причастности к происшедшему российской стороны. «Собственно, что называется, "долго себя ждать не заставили", говоря по-русски», - комментировал представитель Кремля.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, в свою очередь, назвал информацию об отравлении Скрипаля «журналистской уткой». Он подчеркнул, что никаких официальных заявлений о состоянии здоровья экс-сотрудника ГРУ со стороны британских властей пока не было.