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Посольство России обратилось в форин-офис из-за новостей об отравлении Скрипаля

Посольство России в Великобритании потребовало от британских властей дать разъяснения после появления сообщений об отравлении двух человек в Солсбери. Об этом говорится в сообщении посольства.

«Британские власти и правоохранительные органы должны незамедлительно вмешаться, проинформировать посольство России и британское общество о реальном положении вещей с тем, чтобы положить конец демонизации России», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Как отметили в посольстве, ситуация вокруг госпитализации двух пострадавших в Солсбери вызывает беспокойство. Дипмиссия подчеркнула, что не получила никакой официальной информации об отравлении граждан ни от полиции, ни от британских властей.

Посольство также обеспокоено тем, как описывают произошедшее британские СМИ, следует из сообщения. «Ситуация в медийном пространстве быстро перерастает в новый виток ведущейся в Великобритании антироссийской кампании», - говорится в сообщении. Информация в британских СМИ подается таким образом, «будто речь идет о спланированной акции со стороны российских спецслужб, что абсолютно не соответствует действительности», утверждает посольство.

В понедельник, 5 марта, стало известно, что в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом госпитализированы два человека. BBC в понедельник со ссылкой на неназванные источники сообщила, что пострадавший мужчина – 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который получил убежище в Великобритании после обмена шпионами между Россией и США в 2010 г. Во вторник BBC сообщила, что вместе со Скрипалем госпитализировали его дочь Юлию. Официально полиция не называла имена пострадавших.