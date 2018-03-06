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Трамп назвал причину снижения интереса к «Оскару»

Президент США Дональд Трамп считает, что прошедшая церемония вручения кинопремии «Оскар» оказалась наименее популярной у телеаудитории за всю историю в связи с отсутствием звезд.

«Самый низкий рейтинг "Оскара" в истории. Проблема заключается в том, что у нас больше нет звезд - за исключением вашего президента (шучу, конечно же)», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Телерейтинг минувшей церемонии вручения кинопремии «Оскар» оказался самым низким за всю историю. По данным исследовательской компании Nielsen, церемонию посмотрели 26,5 млн зрителей, что на 19% меньше аудитории 2017 г.

Зрительский интерес к «Оскару» падает четвертый год подряд. Одновременно снижается аудитория других популярных телетрансляций - финала национальной футбольной лиги, премий «Золотой глобус» и «Грэмми».

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 марта 2018 г.

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