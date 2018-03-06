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Порошенко продлил санкции против банков с российским капиталом

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

«Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ банк" и ОАО "БМ банк", - сообщает во вторник пресс-служба главы украинского государства.

Указ президента Украины опубликован на официальном сайте главы государства и вступил в силу.

С предложением продлить экономические и другие ограничительные меры против банков с российским капиталом выступил Национальный банк Украины (НБУ), а СНБО 1 марта поддержал это решение. Действие санкций в отношении этих банков истекало в марте 2018 г., уточняется там же. В соответствии с санкционным механизмом банки с российским капиталом не могли осуществлять какие-либо финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в том числе материнских структур. Уход российских банков с Украины – это дело времени, сказал Порошенко на заседании СНБО на минувшей неделе.

Под эти украинские санкции попали сразу несколько банков: Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe) и «БМ банк» (принадлежит ВТБ).