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Собчак попросила украинское посольство разрешить ей посетить Крым

Кандидат в президенты России Ксения Собчак направила письмо в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить Крым. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Так Собчак ответила на вопрос, поедет ли она на полуостров как кандидат в президенты.

По ее словам, сейчас она ждет ответа. «Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию», – добавила Собчак.

При этом она сказала, что не будет агитировать за возвращение полуострова Украине, хоть референдум в Крыму, по ее словам, в 2014 г. был проведен незаконно. В Крыму есть люди, которые хотят, чтобы полуостров был частью России, – это правда, с которой надо считаться, объяснила Собчак: «Их уже сделали частью России. Им уже выдали российские паспорта».

Собчак сказала, что если она станет президентом, то поднимет вопрос о законности присоединения Крыма: либо о проведении международного референдума с участием жителей России и Украины, либо о выплате материальной компенсации украинской стороне. Есть примеры, когда страна берет территорию в аренду, добавила она. Нельзя оставить ситуацию такой, какая она есть, сказала Собчак.

Ранее Собчак уже заявляла, что Крым принадлежит Украине с точки зрения международного права. Она также рассказывала о проверках прокуратуры после этого высказывания.

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