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Минобороны уточнило число погибших при крушении самолета в Сирии

При крушении транспортного самолета Ан-26 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии погибли 39 человек – 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были российскими военнослужащими. Об этом сообщает Минобороны.

Семьям погибших окажут «всю возможную и необходимую помощь и поддержку», добавило ведомство. При этом Минобороны еще раз подчеркнуло, что огневого воздействия на самолет не было.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, не исключается, что одной из причин, способствовавших катастрофе, были тяжелые погодные условия. Накануне в Сирии выпал снег, а сегодня в Латакии был сильный ветер. В таких условиях возможен резкий и внезапный «сдвиг ветра», опасный и для гораздо более крупных самолетов, чем Ан-26.

Транспортный самолет Минобороны Ан-26 потерпел крушение в Хмеймиме при заходе на посадку около 15.00 мск 6 марта. Он не долетел всего 500 м до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись с землей. Изначально Минобороны сообщало, что на борту находились 32 человека, которые погибли. Ведомство пообещало рассмотреть все возможные версии крушения. Возможно, виновата техническая неисправность, огневого воздействия не было, сообщило Минобороны.