Пентагон увидел в послании Путина свидетельства «гонки вооружения с самим собой»
Презентация новейших ядерных вооружений, прозвучавшая в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в начале марта, оказалась для Пентагона «разочаровывающей, но не удивительной». Об этом журналистам рассказал министр обороны США Джим Мэттис, сообщает The Washington Post. «Независимо от того, сколько денег они (русские) хотят вложить в эту гонку вооружений с самими собой», подход США остается прежним, отметил Мэттис. Он будет ориентирован на сдерживание России.
Шеф Пентагона не увидел в послании Путина принципиального изменения военных возможностей России. «В конце концов, они могут потратить на это все деньги… Я просто предположил, что это будет стоить народу России огромных расходов», - уточнил Мэттис.
1 марта Владимир Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, комплексов «Авангард» и «Кинжал», ядерных подлодок-беспилотников и боевых лазеров, а также о межконтинентальных баллистических ракетах «Сармат».