Министрам здравоохранения, энергетики и экономики назначили новых заместителей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжения о назначении новых заместителей министров здравоохранения, энергетики и экономического развития, сообщает пресс-служба правительства.
В сообщении уточняется, что место заместителя министра здравоохранения занял Олег Салагай, заместителя министра экономического развития - Илья Торосов, заместителя министра энергетики - Павел Сорокин. Салагай ранее работал в должности директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава, Сорокин занимал пост руководителя Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго.
О возможном назначении 32-летнего Сорокина заместителем министра энергетики в начале марта писала газета «Коммерсантъ». До этого Сорокин работал аналитиком в Ernst & Young, Альфа-банке и Morgan Stanley. Он пришел в РЭА в 2015 г., а уже в конце года на переговорах России и ОПЕК по ограничению добычи нефти выполнял роль помощника министра энергетики Александра Новака. Его участие в подготовке сделки в июне 2017 г. было отмечено медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Позже Сорокин был приглашен на прием к президенту как финалист конкурса молодых управленцев «Лидеры России». В ответ на рассказ Сорокина о сделке с ОПЕК+ президент Владимир Путин отметил: «Пора вас повышать», после чего посоветовал Новаку обратить внимание на перспективного управленца.