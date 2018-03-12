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Песков рассказал о подходе Путина к проблеме свалки под Волоколамском

Президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию вокруг мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском, но намерен оставить ее в компетенции Москвы и Подмосковья, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на вопрос, может ли Путин заняться проблемой «Ядрово» в «ручном режиме», как это было с подмосковной свалкой в Кучино. «Президент достаточно регулярно получает доклады и от руководства, и от руководства Московской области по этой весьма застарелой проблеме. Руководство упомянутых субъектов [Федерации] в регулярном режиме работает над тем, чтобы "расшить" эту сложнейшую проблему», - сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, «какого-то сиюминутного эффекта, безусловно, здесь быть не может, но эта работа ведется и о ней регулярно докладывается главе государства».

В минувшие выходные с 8 по 11 марта протестные акции против мусорных полигонов и строительства мусоросжигательных заводов прошли в Волоколамске, Клину, Балашихе, Троицке, Коломне, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске. Жители городов требовали от властей немедленно закрыть мусорные полигоны рядом с их городами, отказаться от строительства мусоросжигательных заводов и ввести в Москве и Подмосковье раздельный сбор мусора.

Самый массовый митинг собрался в Волоколамске - от 4000 до 5000 человек, по оценке организаторов. На митинге выступила кандидат в президенты Ксения Собчак, она потребовала отправить в отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева и прекратить ввозить мусор в Волоколамск. Жители города жалуются на постоянные выбросы зловонных газов с полигона из-за нарушений правил его эксплуатации.

На запах с мусорного полигона «Кучино» жители подмосковной Балашихи пожаловались Путину в прямом эфире в июне прошлого года. Свалка была срочно закрыта, но ее рекультивация не завершена до сих пор. В конце 2017 г. в области был зафиксирован крупный выброс сероводорода. МЧС назвала источником выброса то же «Кучино», областные власти эту версию опровергали.

Из 60 млн т твердых бытовых отходов, ежегодно образующихся в России, примерно пятая часть приходится на Московский регион, из них 8 млн т – на столицу. Почти все отходы Москва захоранивает в области. Там скопилось более 120 млн т таких отходов, общая площадь полигонов и нелегальных свалок – около 15 кв. км, говорилось в обзоре «Гринписа» «Мусорное кольцо вокруг Москвы» 2015 г. Подмосковные власти еще в 2012 г. предупреждали, что имеющихся полигонов и свалок хватит только на 3–4 года.