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Яшин и Навальный потребовали от властей найти заказчиков убийства Немцова

Активисты движения «Солидарность» собрались в субботу возле дома № 3 на улице Малая Ордынка, где жил политик Борис Немцов. Они возложили цветы к памятной табличке, установленной на доме накануне. Всего собралось около 150 человек, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Лидер движения Илья Яшин, который был близким другом Немцова, заявил, что необходимо требовать от властей продолжения расследования, передает «Коммерсантъ». Также, по мнению Яшина, нужно добиваться переименования Большого Москворецкого моста в Немцов мост.

Присутствовавший на мероприятии Алексей Навальный говорил о волонтерах, которые в любую погоду и днем и ночью стоят на месте убийства Немцова, охраняя народный мемориал. Навальный заявил, что ему лично никакие таблички не нужны. «Мне нужны организаторы и заказчики убийства выдающегося человека, каковым был Борис Немцов», – сказал политик.

Открытие памятной доски на доме Немцова состоялось в пятницу, 16 марта. Инициатором установки таблички стала кандидат в президенты Ксения Собчак. Движение «Солидарность», Алексей Навальный, а также семья и некоторые друзья Немцова отказались участвовать в официальном открытии.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

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