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Все российские военные в Сирии проголосовали за Путина

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За действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства проголосовали 100% российских военных в Сирии, сообщил журналистам замминистра обороны Николай Панков.

В общей сложности в голосовании приняли участие 2954 человека из числа российских военных и гражданского персонала в Сирии, все они отдали голоса за Путина. Общая явка составила 99,2%.

Избирательные участки были открыты на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения военно-морского флота в Тартусе. Голосование проводилось также в посольстве России в Дамаске, где в нем принял участие командующий российской группировкой генерал-полковник Александр Журавлев.

Владимир Путин победил на президентских выборах с результатом 76,67% после обработки 99,83% бюллетеней. Общая явка избирателей составила 67,47%.

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Недвижимость
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Медведев разрешил субсидировать покупку деревянных домов как льготные автокредиты

Интерфакс/Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о субсидировании кредитов на покупку деревянных домов.

«Ну и еще одна тема - она важна и в экономическом, и в социальном плане. Имеет она отношение к улучшению жилищных условий наших граждан», - сказал он сегодня на совещании с вице-премьерами. Медведев отметил, что многие семьи хотели бы жить в собственных домах из современных экологичных материалов. Однако, это серьезная покупка, на которую требуются значительные средства. В связи с этим правительство приняло решение использовать опыт программы льготного автокредитования, расширив ее на деревянное домостроение.

В конце 2017 г. проект программы развития деревянного домостроения в России, подготовленный Минпромторгом, получил положительную оценку куратора вопросов недвижимости в правительстве, первого вице-премьера Игоря Шувалова, и прошел согласование. Программа предусматривает, в том числе, субсидирование кредитов производителей и девелоперов и льготное кредитование физлиц.

По программе льготного автокредитования государство субсидирует ставку займа, выданного банком на покупку автомобиля российской сборки. В 2017 г. ставка, предусмотренная кредитным договором, субсидировалась за счет бюджета на 6,7 процентного пункта. При этом первоначальный взнос заемщика должен составлять не менее 20% стоимости автомобиля.

Современное деревянное домостроение в России развивает АФК «Система», у которой есть лесопромышленный актив Segezha Group. По данным годового отчета «Системы», доля ее «дочки» на российском рынке домокомплектов составляет 7%.

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Политика
Новости

Грудинин назвал выборы президента несоответствующими мировым стандартам

Ведомости
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Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин признал победу действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства.

«Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была», - сказал Грудинин на конференции «Интерфакса» (цитаты по сообщению агентства). 

В то же время он отметил: «То, что было сделано чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки, позволяет мне сказать, что это были "грязные" выборы, это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам».

Ранее с победой на выборах Путина поздравил кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

За Путина на президентских выборах 18 марта проголосовали 76,66% избирателей. Грудинин занял второе место с результатом 11,8%.

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Финансы
Новости

«МСП банк» приобрел суборды «Пересвета» на 5 млрд рублей

Ведомости
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Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк») приобрел субординированные облигации санируемого банка «Пересвет» почти на 5 млрд руб., говорится в отчетности кредитной организации по МСФО.

«МСП банк» выкупил конвертируемые в капитал облигации «Пересвета» номинальной стоимостью 4,971 млрд руб. с погашением в феврале 2032 г. по ставке 0,51% годовых с выплатой процентов на дату погашения. На эту сумму уменьшится дополнительный капитал «МСП банка». Одновременно банк отразил убыток от первоначального признания финансовых инструментов на 3,3 млрд руб. На конец 2017 г. эти облигации стоили 1,8 млрд руб.

В заключении аудиторов говорится о сложности оценки стоимости облигаций «Пересвета» – она была субъективной и основывалась на предположениях, касающихся будущих экономических показателей банка.

В апреле 2017 г. Центробанк принял решение о санации «Пересвета» через механизм конвертации обязательств банка в его акции (bail-in), инвестором выступил подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. Регулятор выделил на оздоровление банка 93,1 млрд руб. кредитных средств, крупнейшие кредиторы «Пересвета» в свою очередь конвертировали в капитал обязательства банка почти на 70 млрд руб.

По данным «Ведомостей», в середине 2016 г. «МСП банк» держал в «Пересвете» 6,3 млрд руб. Другими двумя крупными кредиторами банка указывались «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленная палата.

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Новости

Alibaba инвестировала $2 млрд в азиатского онлайн-ритейлера Lazada‍

Ведомости
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Alibaba вложила $2 млрд в онлайн-ритейлера Lazada из Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Bloomberg. В 2017 г. Alibaba вложила в компанию еще $1 млрд, увеличив свою долю до 83%.

Впервые холдинг китайского миллиардера Джека Ма инвестировал в Lazada в 2016 г., получив 51% компании в обмен на $1 млрд. В Alibaba объяснили, что компании планируют глубже интегрировать Lazada в систему сервисов Alibaba.

Нынешняя доля Alibaba не сообщается, однако всего компания вложила в ритейлера $4 млрд, включая последние инвестиции. Но известно, что по итогам сделки сменится глава Lazada. На место основателя сервиса Максимилиана Биттнера придет топ-менеджер Alibaba Люси Пэн. Биттнер при этом займет пост старшего консультанта Alibaba.

CNBC называет сделку Lazada и Alibaba последовательным продвижением последней на растущий рынок электронной коммерции в Юго-Восточной Азии. Согласно прогнозам к 2025 г. рынок интернет-экономики региона увеличится до $200 млрд, в первую очередь за счет роста сегмента электронной торговли.

Сингапурская Lazada Group работает на рынке с 2012 г. Компания называет себя крупнейшим онлайн-продавцом в Юго-Восточной Азии. Ритейлер работает в Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах. По собственной информации, с компанией работает около 135 000 продавцов, Lazada обслуживает примерно 560 млн покупателей в регионе.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» в IV квартале заплатила Курдистану $800 млн предоплаты за нефть

Ведомости
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За 2017 г. «Роснефть» заплатила правительству Иракского Курдистана $2,1 млрд, следует из отчета компании по МСФО за прошлый год. При этом за январь – сентябрь предоплата составила $1,3 млрд. Таким образом, в IV квартале «Роснефть» заплатила $800 млн.

Всего же суммарные авансы на поставку нефти из политически нестабильных регионов за последние три года составили $8,6 млрд. В прошлом году стало известно, что венесуэльская PDVSA получила от «Роснефти» в общей сложности $1 млрд авансов в 2017 г., а с учетом выданных в 2014–2016 гг. – $5,5 млрд. Часть предоплат по венесуэльским контрактам уже была погашена поставками нефти, говорит близкий к «Роснефти» человек.

«Роснефть» активно работает в Иракском Курдистане: договорилась о строительстве газопровода, заплатила $400 млн за 80% доли в пяти месторождениях региона. Их суммарные запасы – около 670 млн баррелей, говорится в сообщении «Роснефти».

Первую поставку нефти от регионального правительства Иракского Курдистана «Роснефть» получила по февральскому контракту 7 апреля 2017 г., отмечал представитель компании: 600 000 баррелей было отгружено в порту Триеста (Италия) и поставлено по нефтепроводу TAL в Германию, где у «Роснефти» есть доли в двух нефтеперерабатывающих заводах – 24% в MiRO и 25% в BayernOil. Оба предприятия получают нефть по TAL.

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Политика
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Путин не планирует общаться с Мэй в ближайшее время

Ведомости
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Телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй не запланирован в графике президента России Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. Он добавил, что у президента в понедельник и вторник запланирован ряд телефонных переговоров.

Комментируя обвинения Лондона в причастности России к отравлению шпионившего в пользу британской разведки экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, Песков подчеркнул, что «нужно будет или подкрепить их (обвинения. – «Ведомости») какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения».

Страны – члены Евросоюза в совместном заявлении потребовали от России раскрыть детали разработки нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», которое, по версии британских спецслужб, было использовано против Скрипалей.

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС выражает полную солидарность с позицией Великобритании.

«Нам понятна солидарность [с позицией Лондона по "делу Скрипаля"], но еще раз повторяем: рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать», – прокомментировал Песков журналистам.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра в английском Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», разработкой которого занималась Москва. Российские власти отрицают обвинения в причастности к инциденту и сам факт наличия в стране химического оружия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, выразив уверенность, что в отравлении в Солсбери есть «российский след».

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Политика
Новости

ЕС потребовал от России раскрыть детали разработки яда «Новичок»

Ведомости
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Страны – члены Евросоюза в совместном заявлении потребовали от России раскрыть детали разработки нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», которым мог быть отравлен в Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

В обращении ЕС решительно осудил нападение на Скрипалей, также ставшее причиной госпитализации сотрудника полиции. «Эти безрассудные и незаконные действия угрожали жизням многих граждан. Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, согласно которой ответственность за произошедшее, вероятно, несет Россия», – отмечается в сообщении.

Европейские лидеры подчеркивают, что использоваение любого химического оружия кем бы то ни было «абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас», а также нарушает Конвенцию по химическому оружию и нормы международного права. ЕС приветствовал планы Великобритании тесно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в рамках расследования случившегося.

«Евросоюз также призывает Россию срочно заняться вопросами, поднятыми Великобританией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное и полное раскрытие своей программы «Новичок» ОЗХО», – говорится в сообщении.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ЕС выражает полную солидарность с Великобританией в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ. Об этом сообщало агентство Reuters.

«У нас интенсивная повестка дня сегодня с министрами. В первую очередь мы послушаем [главу МИДа] Бориса Джонсона по Солсбери. Совершенно ясна наша полная солидарность с Великобританией и наша крайняя обеспокоенность тем, что произошло. Это неприемлемо», – указывала она.

Отношения России и Великобритании резко ухудшились после отравления Скрипалей в британском Солсбери. Там 4 марта были найдены в бессознательном состоянии экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы и уехавший в Великобританию после обмена шпионами между Россией и США, и его дочь Юлия. Британские власти считают, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», к разработке которого причастна Москва. Российские власти обвинения в свой адрес отрицают.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Политика
Новости

Песков отказался напутствовать обещавшего сбрить усы Грудинина

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил отказом на просьбу журналистов дать совет кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину по сбриванию усов.

Грудинин в интервью журналисту Юрию Дудю пообещал сбрить усы, если его результат на президентских выборах окажется меньше 15%. 

Песков пояснил, что не вправе что-то советовать Грудинину в этой ситуации. На вопрос, как ему самому далось исполнение такого же обещания (он проспорил усы своей дочери), Песков ответил: «Легко!»

На выборах главы государства 18 марта победил действующий президент Владимир Путин с результатом 76,66%. Грудинин занял второе место, за него проголосовало 11,8% избирателей.

Как голосовали кандидаты в президенты

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Бизнес
Новости

Суд полностью снял арест с активов АФК «Система» по делу с «Роснефтью»

Ведомости
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Арбитражный суд Башкирии снял арест с активов АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которые были арестованы в рамках процесса с «Роснефтью». Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, под арестом находились 100% «Медси», 90,5% агрохолдинга «Степь», 71,87% МТС-банка и еще несколько активов. Заявление о снятии обеспечительных мер направляли в суд стороны процесса – «Роснефть», «Башнефть», минземимущества Башкирии, АФК «Система» и АО «Система-инвест». Ранее АФК полностью расплатилась с «Роснефтью» и «Башнефтью» по мировому соглашению.

Судебное разбирательство «Роснефти» и «Башнефти» с АФК началось в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у «Системы» и «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. за причинение «Башнефти» убытков при реорганизации в 2013–2014 гг. После «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., а в декабре подала дополнительный иск о возмещении 131,6 млрд руб. дивидендов. Однако сторонам удалось достичь мирового соглашения в конце декабря.

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Бизнес
Новости

Суд вернул НМТП иск по делу танкера «Пенелопа»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы вернул иск Новороссийского морского торгового порта (НМТП), поданный против Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) и капитана порта Новороссийск Евгения Тузинкевича, сообщается в картотеке суда.

«Сформулированное заявителем требование к Росморречфлоту носит технический характер», – объясняется в судебном определении. Кроме того, суд не принял заявление, поскольку спор подлежит рассмотрению в арбитраже Краснодарского края по месту нахождения порта. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

НМТП обратился в суд из-за незаконных действий Тузинкевича, который нарушил свои должностные обязанности и создал в порту Новороссийск опасную ситуацию, рассказывал «Ведомостям» советник президента «Транснефти» Игорь Демин (контролирует НМТП вместе с группой «Сумма» Зиявудина Магомедова). По его данным, капитан порта пытался обеспечить незаконное представление преференций крупной нефтяной компании в ущерб иным лицам.

Так, Тузинкевич настаивал, что в первую очередь должен быть загружен танкер «Пенелопа». Судно находилось в новороссийском порту с 31 января: стояло у причала и мешало загружать другие танкеры при отсутствии необходимых документов для погрузки. Из-за «Пенелопы» другим танкерам пришлось ждать отгрузки у причалов. «Пенелопа» уплыла из порта Новороссийска только в начале марта.

Из-за того что танкеры не загружались, заполнились все резервуары порта, а на подъездных путях порта скопилось 2389 вагонов-цистерн, что вынудило РЖД ввести конвенцию (полный запрет погрузки или частичное ее ограничение на какой-либо станции или в адрес конкретного получателя), сообщала «Транснефть». НМТП просил разобраться замминистра транспорта Виктора Олерского. «Транснефть» даже обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру, сообщал «Интерфакс».

По данным СПАРК, «Пенелопой» владеет ООО «Прайм шиппинг», которым, в свою очередь, владеют «Роснефть» и Сбербанк (по 47,5%). На сайте компании указано, что еще один ее владелец – Pietro Barbaro SpA, итальянская семейная компания со штаб-квартирой в Палермо, занимающаяся транспортировкой углеводородов, морскими перевозками и туризмом. Нефть, которую грузили на «Пенелопу», принадлежит «Роснефти», говорил «Ведомостям» человек, близкий к НМТП. Почему капитан порта действует в интересах «Прайм шиппинга», он не объяснял.

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Политика
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На участке в Люберцах аннулировали итоги выборов из-за вброса бюллетеней

Ведомости
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Территориальная избирательная комиссия (ТИК) аннулировала результаты голосования 18 марта на избирательном участке в Люберцах, где был зафиксирован вброс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мособлизбиркома.

«Решение принято по Люберцам, ТИК аннулировала итоги», – уточнили в пресс-службе.

Ранее комиссия подтвердила факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах, изучив записи с видеокамер. Два члена избирательной комиссии отстранены от работы, им грозит уголовная ответственность. Урна, в которую производился вброс, опечатана. УИК приняла решение признать недействительными все бюллетени в ней и передала свое решение в ТИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, что итоги голосования на президентских выборах отменены на семи участках.

Как вбрасывали бюллетени на участке в подмосковных Люберцах

«У нас сейчас имеется информация об отмене итогов голосования на пяти участках в трех субъектах России», – сказала Памфилова.

По итогам обработки 99,83% протоколов явка избирателей на выборы президента России достигла 67,47%.

По результатам обработки 99% протоколов Владимир Путин набирает 76,65%, Павел Грудинин – 11,82%, Владимир Жириновский – 5,68%. Ксения Собчак – 1,66%, Григорий Явлинский – 1,04%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

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