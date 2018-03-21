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Отец Литвиненко назвал предполагаемого убийцу своего сына

Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко мог быть отравлен соратником Бориса Березовского Александром Гольдфарбом. Такую версию в эфире программы «Пусть говорят» озвучил отец убитого Вальтер Литвиненко. Войдя в студию, он поздоровался с членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым, которого власти Великобритании считают отравителем Александра Литвиненко.

Вальтер Литвиненко считает, что сына отравили несколько раз, «и даже в госпитале его отравили». На это, в частности, указывают несколько диагнозов, поставленных Александру перед смертью. В госпиталь его забрали с пищевой токсикоинфекцией, потом обнаружили таллий, следствием которого стало облысение, и только через полчаса после его смерти возникла версия об отравлении полонием 210. «Госпиталь – это как проходной двор, туда все могли зайти свободно», - вспоминает Литвиненко-старший.

Гольдфарба отец Литвиненко считает непосредственным убийцей сына. Эту информацию он получил от супруги Гольдфарба. «Заходим [в палату Литвиненко], а там Голдфарба жена сидит, молоденькая девочка на кровати сидит, рыдает, плачет: «Walter, Walter, Alex killed Aleksander (Вальтер, Вальтер, Алекс убил Александра). Алекс — это Голдфарб», - так пересказал этот эпизод Литвиненко-старший. Он рассказал, что пока его сын был в госпитале, Гольдфарб «трижды мотался в США». Один из проживающих в Великобритании лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев рассказал Вальтеру Литвиненко, что Гольдфарб – «ЦРУ-шник». Отец убитого считает, что Запад был заинтересован в убийстве его сына, чтобы возложить вину за нее на российские власти, и провел аналогию с делом отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Александр Литвиненко умер в 2006 г. в Лондоне. Спустя пять лет дело было засекречено. В тот момент МВД Великобритании созглавляла нынешний премьер-министр Тереза Мэй. В 2016 г. власти Великобритании заявляли, что отравление Литвиненко было санкционировано из Москвы.