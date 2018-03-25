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The Telegraph рассказала о близкой подруге Сергея Скрипаля

У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери была близкая подруга, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в окружении пары. По данным издания, женщина приехала в Великобританию из России.

«Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях», – сказал газете друг пары.

Другой источник рассказал, что женщина слишком напугана, чтобы давать показания полиции. «Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший», – рассказал собеседник издания.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Оба были доставлены в больницу в состоянии комы.

Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля и выслал из Британии 23 российских дипломата. Россия в ответ приняла решение выслать из Москвы такое же число сотрудников британского посольства.

Сергей Скрипаль в России был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу британских спецслужб. Однако в 2010 г. он был помилован и выслан в Великобританию по программе обмена шпионами.

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