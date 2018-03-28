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Нарышкин признал наличие разведчиков среди высланных российских дипломатов

Среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки, сообщил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале», — сказал Нарышкин (цитаты по «Интерфаксу»).

Он назвал выдворение дипломатов «очень грязной и циничной провокацией», которая формирует «атмосферу русофобии». «Ответ последует. Ответ адекватный, довольно жесткий», – пообещал Нарышкин.

26 стран, включая США, Германию, Францию и Канаду, объявили о высылке в общей сложности более 150 российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». В некоторых странах заявили, что высылают сотрудников российской разведки, работающих в дипмиссиях.

Великобритания обвинила российские власти в причастности к отравлению бывшего двойного агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скрипали были найдены без сознания в английском Солсбери 4 марта. По версии британских спецслужб, их отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим агентом «Новичок».

Россия отвергает обвинения и сам факт наличия на территории страны химического оружия. Москва пообещала принять ответные меры, исходя из принципа взаимности.

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