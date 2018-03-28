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Кремль пообещал ответить всем выславшим дипломатов странам

Москва ответит всем странам, принявшим решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ожидать [ответа] стоит. Своевременно. Все будет сделано так, чтобы это отвечало интересам России», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, стоит ли ждать ответных мер России против всех стран, которые выслали российских дипломатов.

Министерство иностранных дел ранее пообещало принять ответные меры, исходя из принципа взаимности.

26 стран, включая США, Германию, Францию и Канаду, объявили о высылке в общей сложности более 150 российских сотрудников дипмиссий в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». В некоторых странах заявили, что высылаемые дипломаты являются сотрудниками российской разведки под прикрытием.

Великобритания обвинила российские власти в причастности к отравлению бывшего двойного агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скрипали были найдены без сознания в английском Солсбери 4 марта. По версии британских спецслужб, их отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим агентом «Новичок». Россия отвергает обвинения и сам факт наличия на территории страны химического оружия.