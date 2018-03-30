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Минприроды предложило создать на базе Росгидромета госкомпанию

Минприроды предложило расформировать Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и создать на ее базе отдельную государственную компанию. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, передает «Интерфакс».

Ранее руководитель Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что служба предложила правительству объединить метеослужбы в единую госкорпорацию, напоминает агентство. Яковенко пояснял, что в рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных возникает проблема при переводе средств «с одного учреждения на другое».

«Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать», - пояснял он. Кроме того, по мнению Яковенко, метеорологические службы не должны существовать только за счет государства, но могут и зарабатывать сами.

«По этому пути пошел весь мир: самая суперэффективная в коммерческом отношении новозеландская служба - она первая акционировалась, она теперь ОАО со стопроцентным госучастием, которая зарабатывает очень приличные деньги. По такому же пути пошли англичане, они два года назад перешли из органов власти в акционерное общество - опять же со стопроцентным госучастием», - поделился руководитель Росгидромета.

Росгидромет управляет сложной структурой подведомственных учреждений - их у ведомства порядка 50 по всей стране, напомнил собеседник агентства. Пока их работа во многих регионах убыточна, признал он. Создание госкорпорации или публичного акционерного общества с госучастием решило бы проблему перераспределения средств и ориентировало бы всю структуру на получение прибыли, уверен Яковенко.

Донской в свою очередь добавил, что Минприроды займется также ликвидацией более 180 незаконных свалок. Такие свалки по всей стране ведомство планирует убрать к 2024 г. «Для создания соответствующей перерабатывающей инфраструктуры в текущем году мы планируем выделение субъектам Российской Федерации субсидий в объеме 1 млрд руб.», - добавил Донской.