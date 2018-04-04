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Британия раскритиковала идею России о совместном расследовании дела Скрипаля

Делегация Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) раскритиковала предложение Москвы о проведении совместного российско-британского расследования дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Предложение России о проведении совместного британско-российского расследования инцидента в Солсбери несет негативный характер. Это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уклониться от вопросов, на которые должны ответить российские власти», – говорится в сообщении делегации в Twitter.

Ранее сообщалось, что Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по делу об отравлении Скрипаля. При этом в постоянном представительстве России при организации заявили, что ОЗХО, по сути, ответила только на один из 13 вопросов.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы. По данным СМИ, Юлия Скрипаль на прошлой неделе пришла в сознание. Ее отец остается в стабильно тяжелом состоянии.

Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Британия не представила никаких доказательств.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ