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Россия получила от Организации по запрещению химоружия ответы по делу Скрипаля

Россия получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постоянное представительство России при ОЗХО.

Ранее сообщалось, что Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с делом Скрипаля. В частности, Россию интересует, «какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО» в связи с отравлением экс-полковника ГРУ.

«Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их (ответы. – Ред.) постпредству, изучаем», – рассказали агентству в постоянном представительстве.

При этом ОЗХО ответила только на один российский вопрос, уточняет ТАСС со ссылкой на представителя постпредства. «По существу получен ответ только на один вопрос», – сказал собеседник агентства.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы. По данным СМИ, Юлия Скрипаль на прошлой неделе пришла в сознание. Ее отец остается в стабильно тяжелом состоянии.

Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Британия не представила никаких доказательств.

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