Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4538 от 02.04.2018 под заголовком: Война дипломатий не завершена

Россия в целом симметрично ответила на высылку своих дипломатов

Но возможна дальнейшая эскалация конфликта
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Министерство иностранных дел России (МИД) объявило, что вышлет дипломатов из 30 стран – и столько же, сколько эти страны выслали российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Королевство совершило этот жест, посчитав, что Россия не дала своевременного и ясного ответа о своем участии в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В частности, Россию покинет 60 дипломатов США, будет закрыто консульство в Санкт-Петербурге. США выслали 60 дипломатов России и закрыли консульство в Сиэтле. Американцы предлагали закрыть не петербургское, а екатеринбургское консульство США, но МИД принял более жесткое решение, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к министерству.

МИД решил, что помимо американцев и британцев Украина потеряет 13 дипломатов, Германия, Канада, Польша и Франция – по четыре, Литва, Молдавия и Чехия – по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия, Нидерланды – по два, по одному – Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония. Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, выславшие по одному российскому дипломату, пока предписаний от МИДа не получили, но Россия оставляет за собой право на ответные шаги в их отношении.

Наибольшие потери понесет, разумеется, Британия: в дополнение к тем 23 дипломатам, о высылке которых Россия объявила в ответ на высылку 23 российских, ей придется сократить дипмиссию еще на 50 человек, потому что британских дипломатов в России было больше, чем российских – в Британии, объяснила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Дипломатическая война с США и Британией еще даже не близка к своему пику, считает политолог Федор Лукьянов: «Неизбежен новый ответ США – они предупреждали, что рассматривают действия России не как ответ, а как повышение ставок; закрытие консульства в Санкт-Петербурге в обмен на консульство в Сиэтле тоже расценивается как эскалация». И Британия, продолжает Лукьянов, ответит на решение России сократить численность дипломатов. Но с остальными европейскими странами, проявившими солидарность с Британией, сюжет развиваться не будет, прогнозирует Лукьянов. Дипломатическая война – символическая, обращает он внимание: неизбежны решения и экономического характера – в частности, ужесточение санкций, вплоть до таких, как несколько лет назад действовали против Ирана. Сейчас противоборствующие стороны находятся на том же этапе, что и в период, когда холодная война была наиболее эмоционально острой, как в конце 1950-х или начале 1980-х гг., резюмирует Лукьянов.

Следующие решения США в отношении России будут в первую очередь политическими, а не юридическими, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Помимо новой высылки дипломатов США могут усилить давление на российские СМИ в стране, но в целом возможностей для воздействия подобного рода все меньше, полагает он. У России же остается возможность требовать от США паритета в количестве дипломатических работников, указывает эксперт. «Сейчас вопрос, кто первым остановится. Было бы хорошо, если бы остановились американцы. Думаю, все понимают и в посольстве, и в госдепе, что Россия [при ответе] проявила сдержанность: в ответ на британские санкции закрыла Британский совет, пойдя на определенную эскалацию, а с США такой эскалации пока что не было», – заключает Кортунов.

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