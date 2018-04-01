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Все высланные из США дипломаты прилетели в Москву

Второй самолет с высланными из США российскими дипломатами прилетел из Нью-Йорка в Москву. Он приземлился около 13.00 в аэропорту «Внуково-2», сообщает ТАСС. На борту Ил-96 специального летного отряда «Россия» прилетели 14 сотрудников генерального консульства в Нью-Йорке и постоянного представительства России при ООН, а также члены их семей.

Первый самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл во «Внуково» около 10.40 мск в воскресенье. Он доставил 46 сотрудников посольства России в Вашингтоне с их семьями.

26 марта Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов (46 сотрудников посольства, двое из генконсульства и 12 – из постпредства России при ООН). Такое решение было принято после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей и ввел в отношении России дипломатические санкции. Решение британских властей поддержали многие другие страны.

Россия ответила зеркальными мерами, приняв решение выслать из Москвы аналогичное число иностранных дипломатов. В ответ на санкции Вашингтона Россия также решила закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.

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