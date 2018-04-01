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Первый самолет с высланными из США дипломатами приземлился во «Внуково»

В Москву прилетел первый самолет с высланными из США российскими дипломатами. Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту «Внуково-2», передает ТАСС. На нем прилетели 46 сотрудников посольства России в Вашингтоне и члены их семей.

За высланными дипломатами и их семьями в США были отправлены два самолета Ил-96, второй борт позднее 1 апреля доставит в Москву сотрудников генконсульства в Нью-Йорке и постоянного представительства России при ООН.

26 марта Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов (46 сотрудников посольства, двое из генконсульства и 12 из постпредства России при ООН). Такое решение было принято после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Всего из США в Россию прилетит 171 человек (включая членов семей дипломатов).

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей и ввел в отношении России дипломатические санкции. Решение британских властей поддержали многие другие страны.

Россия ответила «зеркальными» мерами, приняв решение выслать из Москвы аналогичное число иностранных дипломатов. В ответ на санкции Вашингтона Россия также решила закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге