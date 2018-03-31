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Захарова сообщила об увеличении числа высылаемых британских дипломатов

Россию могут покинуть более 50 сотрудников британских дипломатических представительств, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что Лондон после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выслал 23 российских дипломата. Москва в ответ приняла решение выслать такое же число сотрудников британского посольства. После этого Лондон «провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран», добавила Захарова.

В ответ на это Москва потребовала от британской стороны в течение месяца сократить количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств в России так, чтобы оно соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в Британии.

«Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом - более 50 человек в пользу британской стороны», – написала Захарова в Facebook.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, заявляя, что британская сторона не представила никаких доказательств.

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