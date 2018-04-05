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Суд частично оправдал историка Юрия Дмитриева

Петрозаводский городской суд оправдал руководителя карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева по делу о производстве порнографии и развратных действиях. При этом суд признал его виновным в незаконном хранении оружия и назначил 2,5 года ограничения свободы, передает «Карелинформ».

Ограничение свободы - более мягкая мера наказания, чем лишение свободы. Государство будет осуществлять надзор за Дмитриевым. Историку запрещается в определенные часы покидать дом, выезжать за пределы города, а также посещать массовые мероприятия. Изменить место жительства или место работы он сможет только с согласия надзорных органов, отмечает BBC.

«Я дождалась, и я счастлива. Я знала, что это все неправда, и рада, что это доказано», - прокомментировала приговор «Медиазоне» дочь Дмитриева Екатерина.

Суд огласил приговор в закрытом режиме. С учетом отбытого срока под стражей наказание сокращено до трех месяцев.

В декабре 2016 г. суд арестовал 62-летнего Дмитриева по обвинению в использовании приемной дочери для изготовления порнографии. Историк утверждал, что фотографировал части тела девочки для контроля ее развития и отчета перед опекой. Проведенная столичным центром им. Сербского экспертиза показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией.

Ранее прокуратура потребовала в суде для Дмитриева девять лет колонии строго режима.