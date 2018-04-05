Перу выдала России подозреваемого в мошенничестве с «золотыми векселями»
Власти Перу экстрадировали в Россию обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере Игоря Дикого. Ущерб 5000 россиян от его действий составил почти 440 млн руб. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.
«Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», – приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Александра Куренного.
По информации следствия, с октября 2005 г. по май 2007 г. Дикой возглавлял ООО «Золотая лига», при помощи сообщников реализовывал ценные бумаги компании без намерения выполнять взятые обязательства.
Расследованием дела в отношении Дикого занимается Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. В октябре 2016 г. Генпрокуратура направила в компетентные органы Перу запрос о выдаче Дикого.
Впервые в истории отношений двух стран по линии Интерпола произошла экстрадиция, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. Дикого объявили в международный розыск в 2010 г.