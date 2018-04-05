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Основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен вступил в неофашистскую партию

Основатель французской ультраправой партии «Национальный фронт» 89-летний Жан-Мари Ле Пен вступил в европейскую неофашистскую партию «Альянс за мир и свободу», пишет Le Parisien. «В момент революционных изменений в Европе мы принимаем в свои ряды Жан-Мари Ле Пена – нашего вождя и лидера, который поведет нас к новым победам», – говорится в заявлении «Альянса за мир и свободу». Политик подтвердил вступление в ряды партии.

Жан-Мари Ле Пен был исключен из рядов «Национального фронта» в 2015 г. на основании идеологических разногласий с дочерью – лидером крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен. В 2017 г. Марин Ле Пен во втором туре проиграла выборы президента Франции Эмманюэлю Макрону.

Жан-Мари Ле Пен с единомышленниками основал «Национальный фронт» в 1972 г. В последние годы он допустил ряд провокационных заявлений по поводу исторических событий: к примеру, политик выступил в защиту французского маршала Петена, который во время Второй мировой войны согласился на сотрудничество с нацистскими захватчиками. Жан-Мари Ле Пен выражал мнение, что газовые камеры, использовавшиеся нацистами для убийства людей, были, пусть и ужасной, но лишь «деталью» Второй мировой войны.

Подобные высказывания шли вразрез со взятым Марин Ле Пен курсом на изменение имиджа партии и на отказ от наиболее спорных ее идеалов. В марте на съезде «Национальный фронт» принял решение лишить Жан-Мари Ле Пена статуса почетного председателя партии.