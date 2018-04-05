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Небензя заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Сергея Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял какой-либо угрозы для России. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель России Василий Небензя.

Небезя напомнил, что Скрипаль с 2008 г. проживает на территории Великобритании. «Зачем мы ждали восемь лет и решились на "дело" за две недели до выборов президента России и за считанные недели до чемпионата мира по футболу? Зачем его вообще тогда выпустили из России? Зачем совершать покушение столь странным, опасным для злоумышленников и окружающих резонансным способом?» - риторически спросил он, добавив, что существует много версий произошедшего, и каждую версию необходимо изучить.

По его словам, аморально «утверждать, будто инцидент в Солсбери был якобы выгоден Москве для сплочения народа перед выборами».

Небезя считает, что покушение на Скрипалей могли совершить спецслужбы нескольких стран.

3 апреля Sky News передал, что лаборатория минобороны Великобритании не смогла установить происхождение нервно-паралитического вещества типа «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ