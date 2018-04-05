Небензя заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Сергея Скрипаля

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял какой-либо угрозы для России. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель России Василий Небензя.
Небезя напомнил, что Скрипаль с 2008 г. проживает на территории Великобритании. «Зачем мы ждали восемь лет и решились на "дело" за две недели до выборов президента России и за считанные недели до чемпионата мира по футболу? Зачем его вообще тогда выпустили из России? Зачем совершать покушение столь странным, опасным для злоумышленников и окружающих резонансным способом?» - риторически спросил он, добавив, что существует много версий произошедшего, и каждую версию необходимо изучить.
По его словам, аморально «утверждать, будто инцидент в Солсбери был якобы выгоден Москве для сплочения народа перед выборами».
Небезя считает, что покушение на Скрипалей могли совершить спецслужбы нескольких стран.
3 апреля Sky News передал, что лаборатория минобороны Великобритании не смогла установить происхождение нервно-паралитического вещества типа «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Россия с 10 апреля снимет запрет на ввоз продукции растениеводства из Абхазии. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза. Поставки будут осуществляться под контролем Россельхознадзора. Решение о снятии запрета на поставки принято по итогам совещания под руководством министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
«Власти Абхазии на местах вовремя мобилизовали отряды, организовали ручной сбор, химическую обработку, провели огромную работу с населением. Собрано около 10,5 млн особей, что позволило предотвратить его распространение на полях и плантациях садов и виноградников», – приводятся в сообщении слова директора департамента растениеводства Петра Чекмарева.
2 апреля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки овощей, фруктов, цветов и многократно используемой тары из Абхазии в связи с распространением коричнево-мраморного клопа на территории республики.
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В администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов, передает РБК со ссылкой на местных чиновников. По их словам, действия правоохранительных структур могут быть связаны с митингами против мусорных полигонов и выборами.
4 апреля два сотрудника подмосковного УЭБиПК запросили у администрации Волоколамска документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 г., рассказал РБК глава города Петр Лазарев. «Они показали письмо за подписью своего руководства, где были указаны номера договоров, какие они просили предоставить. Мы предоставили документы, они их изымали и копировали», – уточнил он.
По его словам, данное оборудование в Волоколамске финансировали область, район и город. Ранее сотрудники правоохранительных органов не обращались в администрацию города по этому вопросу, сказал глава города. По его мнению, приход полиции может быть связан с протестными акциями против мусорного полигона «Ядрово», на которые администрация города выдавала разрешение.
5 апреля также прошли обыски в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда», где 14 апреля состоится митинг против мусорного полигона «Лесная». Об этом РБК рассказал глава администрации Александр Шестун. По его словам, днем в администрацию пришли шесть сотрудников ФСБ в масках и бронежилетах. Они изымали документы 2007 и 2008 гг., которые касались выделения земли под жилищное строительство. Во дворец спорта пришли около 15 сотрудников УЭБиПК. «Их интересовали свежие документы – например, правильно ли расходовались средства на празднование Дня Победы», – добавил Шестун.
По его словам, обыски могут быть связаны с будущими выборами главы района. Шестун рассказал, что глава администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов и другие высокопоставленные чиновники обещали ему «проблемы с областным ГУВД и ФСБ», если он пойдет на прямые выборы.
В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»
Евгений Разумный / Ведомости
В Волоколамске 24 марта у здания администрации прошли пикеты «За закрытие свалки «Ядрово»
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
По оценке «Телеканал 360», на площадь вышло около 800 жителей. По оценке корреспондента «Новой газеты», всего на акцию пришло около 2000 человек
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
Женщина с плакатом «Остановите экологический терроризм»
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Пикеты на городской площади в Волоколамске
4/10
Евгений Разумный / Ведомости
Недавно появилась информация, что 14 апреля начнет работать новый участок полигона «Ядрово», жители стояли с плакатами «Нет второму полигону в Ядрово», «Москва забирай свой мусор»
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
23 марта на фоне скандала, связанного со мусорным полигоном «Ядрово» в Волоколамске, в отставку отправлен глава Волоколамского муниципального района Евгений Гаврилов
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Пикеты на городской площади в Волоколамске
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Евгений Разумный / Ведомости
Мужчина с плакатом «Долой московский мусор из Волоколамска»
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На текущей неделе власти США введут новые санкции в отношении России. В санкционный список будут включены 6–10 российских «олигархов», рассказал Bloomberg источник в администрации президента. Американские власти собираются расширить санкции из-за якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента в 2016 г.
По словам источника, решение о конкретном количестве состоятельных россиян еще не принято. Администрация президента вынуждена ответить на давление со стороны конгрессменов, требующих конкретных мер.
В январе этого года власти США опубликовали так называемый «кремлевский доклад» (список бизнесменов, которых власти США считают приближенными к Кремлю) из 210 состоятельных россиян, высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров компаний. Часть списка была обнародована, однако есть и засекреченная часть доклада. По утверждению источника Bloomberg, санкции будут вводиться на основании засекреченной части «кремлевского доклада».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает фразу «российские олигархи» неуместной. «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», – сказал он. Каких-либо официальных подтверждений этим сообщениям мы не видим. Основываться на сообщениях СМИ мы не можем. Дождемся официальных сообщений», – прокомментировал ситуацию Песков.
Ранее The Washington Post со ссылкой на источники написала, что новые санкции могут быть введены против как минимум шести бизнесменов из «кремлевского доклада».
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Михаил Метцель / ТАСС
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Mikhail Klimentyev / RIA-Novosti / AP
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Сергей Портер / Ведомости
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев
7/95
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
8/95
Владимир Гердо / ТАСС
Владелец компании Coalco International, президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Максим Стулов / Ведомости
Банкир Роман Авдеев
10/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Альфа-банк» Петр Авен
11/95
Денис Гришкин / Ведомости
Основательница «Интеко», жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина
12/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Председатель набсовета банка «Система» Алексей Богачев
13/95
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Гендиректор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Максим Стулов / Ведомости
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев
16/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель правления инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко
17/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Сергей Савостьянов / ТАСС
Бизнесмен Олег Дерипаска
19/95
Максим Стулов / Ведомости
Главный исполнительный директор Eurasia Drilling Company Александр Джапаридзе
20/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бывший владелец «Мой банк», экс-сенатор Глеб Фетисов
22/95
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент Evraz Plc Александр Фролов
24/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев
25/95
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
26/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Евгений Разумный / Ведомости
Заместитель председателя совета директоров «Фосагро» Андрей Гурьев
29/95
Гута-Клиник
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Максим Стулов / Ведомости
Член совета директоров «Русснефти» Саит-Салам Гуцериев
32/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Бывший совладелец Черкизовского рынка, председатель совета директоров ОАО «Гостиница Украина» Зарах Илиев
33/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик
34/95
Артем Геодакян / ТАСС
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА), президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор
35/95
Владимир Баранов / Ведомости
Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Pavel Golovkin / AP
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Частный инвестор, совладелец ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Дарья Борисяк / Ведомости
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Павел Бедняков/ТАСС
Член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Григорий Сысоев / РИА Новости
Председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Павел Смертин / ТАСС
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
«Сильвинит»
Бывший гендиректор компании «Сильвинит» (в 2011 г. была присоединена к «Уралкалию») Петр Кондрашев
45/95
Letterone
Член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Андрей Косогов
46/95
Alexander Zemlianichenko / AP
Основатель банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор «УГМК-холдинга» Андрей Козицын
48/95
Андрей Махонин / Ведомости
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин
50/95
Пресс-служба Международной калийной компании
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Михаил Метцель / ТАСС
Президент МГК "Арети" Игорь Макаров
53/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Сергей Савостьянов / ТАСС
Владелец контрольных пакетов в СУЭК и «Еврохиме» Андрей Мельниченко
56/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Максим Стулов / Ведомости
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
61/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
«ТАИФ»
Генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов
64/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Станислав Красильников/ТАСС
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
ТАСС
Соучредитель TPS Real Estate Holding и TPS Avia (в 2016 г. стала владельцем почти 70% аэропорта «Шереметьево») Александр Скоробогатько
68/95
«ТАИФ»
Председатель совета директоров группы ТАИФ Рустем Сультеев
69/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков
70/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Дмитрий Лекай/Коммерсант
Председатель совета директоров банка «Национальный стандарт» Лев Кветной
72/95
Сергей Портер / Ведомости
Президент группы ИСТ Александр Несис
73/95
Артем Геодакян/ТАСС
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТПС Недвижимость» и «Шереметьево Холдинг» Александр Пономаренко
75/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Максим Стулов / Ведомости
Гендиректор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
рахимкулов.рф/
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Денис Абрамов / Ведомости
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Евгений Стецко / Ведомости
Председатель футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев
85/95
«ТАИФ»
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Сергей Фадеичев/ТАСС
Бизнесмен, совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Сергей Портер / Ведомости
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко
89/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Сергей Портер / Ведомости
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров ПАО «Протек» Вадим Якунин
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Москва, в том числе и новые территории города, готова к наступлению весны, «резкому водоприему». Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «Интерфакс».
«Наша система водосброса и водоприема готова к тому, чтобы паводок без последствий пропустить», – сказал он.
По его словам, противопаводковые учения начались в Троицком и Новомосковском административных округах. «Этот 2018 год будет достаточно капризным во время весеннего паводка. Мы знаем, что более 2,5 м снега выпало, он практически не таял. И сейчас возможны подтопления зданий, сооружений, населенных пунктов в границах новой Москвы», – пояснил чиновник.
В конце марта на сайте мэрии появилась информация о том, что столичные власти собираются в 2018 г. заменить около 10 000 смотровых колодцев во всех округах. При этом новые колодцы установят на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и ТТК. Во время замены колодцев также установят около 2000 новых крышек на люки. На данный момент, по информации мэрии, в Москве 113 500 дождеприемных и 262 200 смотровых колодцев. Таким образом, в текущем году обновится только 4% смотровых колодцев и ни одного дождеприемного.
«Тропический» ливень в Москве. Лето 2017 года
Максим Стулов / Ведомости
Сильная гроза пришла в Московский регион с запада, ожидается шквал до 24 м/с и местами град, предупреждает Гидрометцентр
1/34
Максим Стулов / Ведомости
Экстренное предупреждение о шквалистом ветре выпустило ГУ МЧС России по Москве
2/34
Максим Стулов / Ведомости
Спасатели рекомендовали по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты, оставлять автомобили в гаражах или вдали от шатких конструкций
3/34
Евгений Разумный / Ведомости
Красная площадь
4/34
Злата Милявская / Ведомости
Медведково
5/34
Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков спешит на собрание акционеров «Газпрома»
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Суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн освободил под залог в 75 000 евро бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, обвиняемого в Испании в мятеже и коррупции.
Пучдемон выпущен на свободу на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию, передает Deutsche Welle. Однако суд решил также, что обвинение в мятеже не может быть основанием для экстрадиции: основанием для выдачи Испании может стать менее серьезное обвинение в растрате.
В марте судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании. После этого он был вынужден покинуть Финляндию и был задержан полицией ФРГ на границе с Данией по пути в Бельгию.
В Испании Пучдемону может грозить до 30 лет тюрьмы за мятеж, сепаратизм и растрату госсредств.
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Минобрнауки собирается привязать вручение золотых медалей школьникам к их результатам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом говорится в сообщении ведомства.
Министерство уже подготовило проект изменений порядка выдачи медали «За особые успехи в учении». Целью данных изменений является повышение значимости золотой медали, стимулирование учащихся к достижению высоких результатов во время обучения. «Для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо... получить итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно пройти итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным предметам не менее 70 баллов по двум предметам», – говорится в сообщении.
Министр образования Ольга Васильева считает данные изменения упорядочиванием системы выдачи медалей. «За последнее десятилетие произошла девальвация понятия "золотая медаль", и наша задача – возвратить это замечательное явление в нашу жизнь. Мы столкнулись с тем, что значение медали как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется», – приводятся в сообщении слова Васильевой.
В какие школы ходили политики и бизнесмены
Фото из личного архива Владимира Путина
Владимир Путин начинал учиться в ленинградской школе-восьмилетке №193. По воспоминаниям президента, до шестого класса он был троечником и хулиганом. Но затем начал учиться хорошо и занялся спортом. После восьмого класса поступил в среднюю школу №281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института). Именно в школе у Путина появилось желание стать разведчиком
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МЧС
Министр обороны Сергей Шойгу (на фото в центре) закончил школу в родной Туве. Учился без троек
2/17
www.instagram.com/durov/
В первый класс Павел Дуров пошел в итальянском Турине, где жил с родителями. По возвращении в Россию сначала пошел в обычную школу, а затем - в гимназию при СпбГУ. Увлекся программированием в 11 лет
3/17
Личный архив
Мэр Москвы Сергей Собянин родился в Сибири и закончил обычную школу в районном центре Березово (находится между Салехардом и Ханты-Мансийском). Затем переехал к сестре в Кострому и поступил в Костромской технологический институт на отделение машиностроения. Окончил ВУЗ с красным дипломом
4/17
Эдуард Песов / РИА Новости
Министр иностранных дел Сергей Лавров закончил с серебряной медалью московскую школу № 607 с углублённым изучением английского языка. Затем поступил в один из престижнейших советских вузов - Московский государственный институт международных отношений
5/17
Андрей Сидоров / ИТАР-ТАСС / Интерпресс
Премьер-министр Дмитрий Медведев (слева идет в первый класс) закончил обычную среднюю школу №305 в Ленинграде. По словам одной из учительниц, будущий президент учился прилежно
6/17
Личный архив
Виктор Вексельберг родился в украинском городе Дрогобыч (Львовская область) и там же с отличием закончил среднюю школу. Однако медаль не получил из-за национального вопроса. Из-за фамилии не стал пробовать поступать и в Московский государственный университет. C отличием окончил факультет автоматизации и вычислительной техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта
7/17
khodorkovsky.ru
Один из основателей НК «Юкос» Михаил Ходорковский окончил московскую школу №277. Увлекался химией и математикой
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Личный архив
Политик Алексей Навальный окончил Алабинскую среднюю школу в военном посёлке Калининец Московской области
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Личный архив
Михаил Фридман родился во Львове и там же ходил в школу. Два раза пробовал поступить в Московский физико-технический институт, однако не прошел из-за фамилии. Поступил в Московский институт стали и сплавов
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Личный архив
Анатолий Чубайс учился в Одессе, Львове и Лениграде. Руководитель «Роснано» ненавидел школу в старших классах. В интервью Lenta.ru он рассказывал, что вместе с друзьями хотел поджечь и разобрать здание школы. Но удалось оторвать только одну ступеньку на крыльце и чайку, приваренную на военно-патриотическом памятнике
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Личный архив
Михаил Прохоров с отличием окончил английскую спецшколу №21 в Москве и поступил на факультет международных экономических отношений в Московский финансовый институт