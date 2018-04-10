Политика

Новости

Российские военные начали блокировать навигацию беспилотников США в Сирии

Российские военные начали блокировать сигналы GPS-навигации беспилотников США над Сирией, пишет NBC со ссылкой на нескольких информированных источников.

По информации канала, подавление спутникового навигационного сигнала началось несколько недель назад в районе Восточной Гуты. Оно совпало по времени с заявлениями оппозиции о применении там сирийскими властями химического оружия. В середине марта, после начала ликвидации этого анклава оппозиции, Генштаб России сообщал об обнаружении химической лаборатории боевиков, а МИД Сирии - о готовящейся инсценировке химической атаки. NBC со ссылкой на свои источники пишет, что Россию обеспокоил возможный ответ США на применение химоружия правительственными силами Сирии, и именно этим обусловлено усиление РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

В сообщении говорится, что подавление GPS-сигнала сработало только против легких разведывательных беспилотников США. Минобороны США не раскрывает информацию о возможных авариях аппаратов по этой причине, однако источник NBC говорит, что сбои навигации действительно мешают их действиям в Сирии. Помехи каналам управления и передачи видеоинформации не отмечены, следует из сообщения.

На этой неделе от сирийской оппозиции поступили сообщения о химатаке 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте с 70 жертвами. Минобороны России назвало эти сообщения попыткой помешать выходу боевиков, а российские специалисты по радиационной, химической и биологической защите не обнаружили следов отравляющих веществ на месте атаки.

Госдепартамент США заявил, что внимательно следит за сообщениями о химатаке. Если будет доказано применение ОВ, ответственность за это ляжет на Россию, подчеркнули в госдепартаменте.